Maduro alerta a la Comunidad del Caribe: "Ahí está el Comando Sur provocando a nuestra región"

Maduro alerta a la Comunidad del Caribe: "Ahí está el Comando Sur provocando a nuestra región"

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este 5 de diciembre a la Comunidad del Caribe (Caricom) estar alerta ante las...

Al respecto, criticó la visita que realiza el presidente guyanés, Irfaan Ali, al nuevo jefe del Comando Sur, Alvin Holsey. "Atención Caricom ahí está este aventurero allá en el Comando Sur y ahí está tratando de montar bases militares en nuestra Guayana Esequiba ¿quién es el provocador?, ¿quién es el violador?, ¿quién es el entreguista que se arrastra a los intereses militaristas del imperio norteamericano?, que cada quien saque sus propias conclusiones", comentó. Asimismo, Maduro señaló que la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil tiene el control de Georgetown. "En lo económico y político manda la ExxonMobil en Guyana, no se mueve nada en Guyana si no tiene la orden de la ExxonMobil, es muy vergonzoso para la dignidad de los pueblos del Caribe (…) creo que su historia de República Cooperativa la traicionó Irfaan, ahora será la colonia de la ExxonMobil de Guyana y actúa como colonia", acotó. El 4 de diciembre, el Gobierno de Maduro calificó de "inaceptable" la consolidación de instalaciones militares de Estados Unidos en Guyana, luego de que la administración de Ali reinauguró el Aeródromo Brigadier Gary Beaton ubicado en la Guayana Esequiba. Las tensiones entre Caracas y Georgetown aumentaron después de que Guyana recibiera ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos que salieron a licitación en diciembre de 2022, entre ellas de la empresa estadounidense ExxonMobil. Caracas consideró esta situación como una confabulación de Washington con ExxonMobil para despojar al país de sus derechos sobre el territorio, y realizó un referendo consultivo sobre la protección de la Guayana Esequiba en diciembre de 2023, el cual obtuvo más de 10 millones de votos. Tras la consulta, Maduro y Ali sostuvieron un encuentro en San Vicente y las Granadinas, donde expresaron su disposición de continuar con el diálogo para dirimir la controversia por el territorio Esequibo. Además, acordaron que Venezuela y Guyana "directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia". También convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

