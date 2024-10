https://noticiaslatam.lat/20241018/las-razones-por-las-que-venezuela-apuesta-por-reforzar-el-estado-mayor-de-su-fuerza-armada-1158322985.html

Las razones por las que Venezuela apuesta por reforzar el Estado Mayor de su Fuerza Armada

Las razones por las que Venezuela apuesta por reforzar el Estado Mayor de su Fuerza Armada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado importantes cambios en el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)

defensa

brics

venezuela

bolivia

guyana

nicolás maduro

seguridad

💬 opinión y análisis

El experto en geopolítica, Oswaldo Espinoza, analiza en entrevista con Sputnik la relevancia de esta decisión en el actual contexto geopolítico. Y es que, señala, estos ajustes en la estructura militar responden a las complejas circunstancias geopolíticas y las amenazas que han emergido en los últimos años, en particular desde que Venezuela asumió el proyecto político bolivariano."Desde que el Comandante Chávez llega al poder en 1999, el país cambia su alineamiento geopolítico, lo cual la colocó en la mira del occidente colectivo", afirma el analista. Esto, junto a la importancia de sus recursos naturales, la convirtió en un objetivo de primer nivel para potencias extranjeras, que ven en la nación sudamericana no solo una reserva estratégica de petróleo y oro, sino también un actor político que desafía el orden hegemónico establecido.La evolución de las amenazas y la doctrina de defensa venezolanaEspinoza destaca que el cambio de paradigma en las amenazas ha obligado a Venezuela a replantear su estrategia de defensa, enfocándose en la guerra asimétrica y en la doctrina de Negación de Acceso de Área (A2AD), una estrategia militar diseñada para impedir la superioridad aérea y naval de cualquier potencia que intente invadir su territorio. "La instalación de un sistema de defensa aérea por capas de primer nivel, y la dotación de la fuerza aérea con cazas pesados de gran alcance y capacidad de carga, son ejemplos claros de esta estrategia", subraya Espinoza. Sin embargo, también reconoce que algunos planes no se completaron, como la adquisición de más cazas o sistemas misilística de defensa costera de largo alcance.El experto apunta que las lecciones aprendidas de conflictos recientes confirman la importancia de contar con un sólido sistema de negación de acceso para limitar el poder aéreo de cualquier adversario. No obstante, no solo se trata de tener el equipamiento adecuado, sino también de demostrar la voluntad y capacidad de utilizarlo. "La disuasión no solo consiste en tener los medios para hacer daño al enemigo, sino además en demostrar la voluntad de usar esos medios", explica. Vulnerabilidades en los flancos fronterizos: el desafío del EsequiboUno de los puntos más críticos que menciona Espinoza es la configuración de las defensas en los flancos fronterizos del país. A su juicio, la distribución actual de las bases e instalaciones militares sigue respondiendo a una hipótesis de conflicto que concentra la mayoría de las defensas en el centro y occidente del país. Esto ha dejado vulnerable el oriente y, en particular, el sur, donde, según Espinoza, se encuentra la mayor amenaza actual: la disputa del Esequibo. La situación del Esequibo, un territorio en disputa entre Venezuela y Guyana se ha visto agravada por la creciente intervención de actores externos, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, que tienen intereses estratégicos en la región. La presencia de estos actores anglosajones en el conflicto territorial introduce una nueva dimensión geopolítica que, según Espinoza, demanda una revisión urgente de la configuración de las defensas en esa zona."Es cierto que hay esfuerzos para cambiar esa configuración, pero quizás debieron haberse iniciado antes", reflexiona Espinoza. La renovación del Estado Mayor puede ser vista como una respuesta a este desafío, en un intento por ajustar la doctrina militar a las realidades geopolíticas actuales y proteger eficazmente las fronteras del país.La seguridad en tiempos de guerras multiformesAdemás de las amenazas tradicionales, Espinoza alerta sobre la creciente importancia de las guerras multiformes, en las que el campo de batalla se extiende más allá del enfrentamiento militar convencional. Ejemplos como el atentado terrorista israelí de los bíperes en el Líbano, según Espinoza "marcan el fin del sistema multilateral, las convenciones de regulación, y ponen en jaque el derecho internacional". Considera que el mayor aprendizaje es entender que "los agresores potenciales ya no observan límites, ni atienden regulaciones, por lo que es necesario estar preparado para todos los escenarios y más".Para Espinoza, la superioridad tecnológica en áreas como la ciberguerra, el espionaje electrónico y las redes satelitales otorgan a las grandes potencias una ventaja significativa. Ante esta realidad, aboga por una mayor cooperación con aliados estratégicos, tanto en el plano tecnológico como en la inteligencia social y popular, como herramientas esenciales para contrarrestar las agresiones de actores externos.El ingreso de Venezuela al BRICS y sus implicaciones geopolíticasEn cuanto al panorama internacional, Espinoza destaca la importancia de la próxima cumbre de Kazán, donde se debatirá el posible ingreso de Venezuela al bloque BRICS, como un hito geopolítico que podría marcar un punto de inflexión en la estrategia global del país. El experto es optimista respecto a la participación de Venezuela en el bloque, ya que cuenta con importantes recursos naturales y un alineamiento político con el nuevo orden multipolar que impulsa este grupo.Aun así, considera que cualquier nivel de participación en el BRICS ofrecería a Venezuela una herramienta eficaz para contrarrestar las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros actores internacionales.

