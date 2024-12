EEUU busca "proyectar poder sobre la Amazonía" con ampliación de bases militares en Guyana

https://noticiaslatam.lat/20241205/eeuu-busca-proyectar-poder-sobre-la-amazonia-con-ampliacion-de-bases-militares-en-guyana-1159534753.html

Martin Pulgar, experto en geopolítica, afirmó en diálogo con Sputnik que las intenciones del Comando Sur van mucho más allá del cerco a Venezuela: "Esto es parte de una estrategia más amplia para proyectar poder sobre la Amazonía sudamericana, un reservorio estratégico de recursos para la humanidad".En entrevista para Sputnik, Pulgar desglosa los múltiples niveles de amenaza que representa esta escalada militar no solo para Venezuela, sino para toda la región. "La instalación de bases militares en Guyana y particularmente en zonas cercanas a la región del Esequibo no es solo una táctica para presionar a Venezuela, sino una plataforma desde la cual Estados Unidos puede extender su influencia sobre la Amazonía. La presencia militar busca consolidar el control de esta región, que es clave desde el punto de vista ecológico, energético y estratégico”, afirmó el experto.Un territorio en disputaEl contexto histórico del Esequibo se remonta al siglo XIX, cuando Venezuela fue despojada de este territorio bajo acuerdos que, según Pulgar, fueron impulsados por las potencias imperiales de la época. Aunque la controversia territorial ha persistido, el descubrimiento reciente de importantes reservas de hidrocarburos en la zona ha añadido un componente económico al conflicto.En este escenario, las bases militares se convierten en una herramienta para garantizar el acceso y la protección de estos recursos. Pulgar enfatiza que "la alianza entre Estados Unidos y Guyana no solo busca consolidar su presencia en el Esequibo, sino también usar a Guyana como una plataforma de proyección militar hacia el resto de Sudamérica".El Comando Sur: un actor clave en la estrategia de seguridad de EEUULa presencia militar estadounidense en América Latina no es nueva. Según Pulgar, el Comando Sur ha establecido una red de bases que le permite operar con flexibilidad en la región. “En Colombia, por ejemplo, las siete bases que Estados Unidos ha mantenido activas durante años son un claro ejemplo de cómo se puede utilizar infraestructura militar para cercar a países soberanos como Venezuela”, señaló.En el caso de Guyana, el Comando Sur ha priorizado la construcción de una base aérea cerca del territorio venezolano, una maniobra que Pulgar describe como "una instalación espejo". Esta base, según el experto, tiene un doble propósito: “Por un lado, sirve como una advertencia a Venezuela, mostrando la capacidad de desplegar tropas en caso de cualquier confrontación. Por otro, actúa como un punto de apoyo para la proyección militar hacia la Amazonía, consolidando el control sobre recursos estratégicos”.Un cerco a la AmazoníaPara Pulgar, la dimensión más alarmante de esta estrategia radica en su impacto sobre la Amazonía. El experto advierte que la creciente militarización de Guyana podría derivar en un conflicto regional que involucre a otros países con intereses en la Amazonía. Al respecto, señaló que se ha detectado un patrón similar en otras partes del mundo, como Ucrania, en donde EEUU utiliza a terceros países como plataformas para sus operaciones militares.Diplomacia y resistencia: una salida negociadaA pesar de este panorama, Pulgar insiste en la importancia de buscar una solución diplomática al conflicto. "Venezuela siempre ha planteado la resolución pacífica de este contencioso territorial a través del diálogo. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos y de las transnacionales como ExxonMobil han obstaculizado cualquier intento de negociación", señaló.El experto sugiere que Venezuela debe reforzar su estrategia diplomática y mediática para contrarrestar la narrativa internacional que intenta presentarla como un país agresor. "Es fundamental que el mundo entienda que aquí la agresión viene de Estados Unidos, que utiliza a Guyana como un proxy para sus intereses en la región", puntualizó.Finalmente, Pulgar subrayó la importancia de una respuesta colectiva por parte de los países de Sudamérica. “La presencia militar en Guyana no solo afecta a Venezuela, sino que es un mensaje para toda la región. Es hora de que los países sudamericanos actúen con firmeza para evitar que este tipo de provocaciones pongan en riesgo la estabilidad y la soberanía del continente. Esto no es solo un conflicto local, es una pieza más en el ajedrez geopolítico global donde Estados Unidos busca consolidar su hegemonía a expensas de los recursos y la paz de nuestra región”, concluyó.

