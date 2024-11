https://noticiaslatam.lat/20241114/milei-busca-imposibilitar-a-cristina-fernandez-de-candidatearse-en-las-proximas-elecciones-1159030646.html

Milei busca imposibilitar a Cristina Fernández de candidatearse en las próximas elecciones

Milei busca imposibilitar a Cristina Fernández de candidatearse en las próximas elecciones

Tras la condena a la expresidenta, el Gobierno de Argentina presiona para aprobar la ley de Ficha Limpia, que prohíbe que una persona condenada en segunda... 14.11.2024

Los ecos del impacto generado por la confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por corrupción aún resuenan en la política Argentina. Apenas fue publicado el fallo judicial, el Gobierno de Javier Milei reaccionó acelerando el tratamiento parlamentario de un proyecto de ley que, de aprobarse, prohibiría a la ex mandataria participar en elecciones futuras.El proyecto de Ficha Limpia indica que una persona condenada por corrupción en segunda instancia —como la ex mandataria, cuya pena fue ratificada por la Cámara de Casación— no puede presentarse como candidata. De aprobarse en el Congreso, la ley avanzaría sobre el derecho de la ex mandataria, cuya condena -que estipula seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos- aún no está firme dado que puede apelar como última instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país.La legislación argentina prevé que una pena no está firme hasta que se resuelva la última instancia de apelación por parte del condenado. Dado que Fernández recurrirá a la Corte para conseguir la absolución —y habida cuenta de las demoras en las que suele incurrir el máximo tribunal para dirimir casos como este—, el Gobierno pretende que sea el Congreso el que corra de la cancha a la exmandataria, con vistas a las elecciones legislativas del 2025.En la misma sintonía, el Ejecutivo anunció la eliminación tanto de la jubilación de privilegio de Fernández como de la pensión que cobra desde el fallecimiento de su marido y ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007). Frente a ambos anuncios, la exmandataria se dirigió a Milei de manera contundente: "Está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro", publicó en sus redes.Pese a tener escasas probabilidades de concreción —por la fortaleza del peronismo en el Senado—, el envío del proyecto de Ficha Limpia suscitó la inmediata reacción de los laderos de la expresidenta. Los dirigentes identificados con Fernández comenzaron a denunciar que, amparado en el Poder Judicial, el Gobierno pretende proscribir a su jefa política, en sintonía con la doctrina del lawfare denunciada por otros líderes de la región.Intención persecutoria"Acá hay una intención persecutoria contra Cristina, que termina siendo funcional a Milei", dijo a Sputnik el analista político Pablo Cano. Según el experto, el Ejecutivo es consciente de las implicancias de la jugada: "El Gobierno quiere polarizar con Kirchner porque sabe que así puede fortalecer a su núcleo de apoyo. Incluso, creo que saben que esto también le sirve a la expresidenta para refugiarse en la denuncia de persecución política y reforzar su rol en la oposición".La lectura del consultor en torno a la estrategia de la Casa Rosada halla coincidencias entre sus colegas. En diálogo con Sputnik, el analista político Sebastián Lacunza apuntó que "se confirma la predilección del Gobierno de elegir a Cristina como adversaria para polarizar el mapa político, eliminando otras expresiones. Milei busca copar todo el espectro ideológico que va desde el centro hasta la extrema derecha",Pese a la intención del oficialismo, la aritmética parlamentaria indica que el éxito del proyecto de ley de Ficha Limpia es de dudosa factibilidad. "Esto no va a tener efecto práctico: va a poder ser candidata, incluso ante el intento del Gobierno. No están los votos en el Congreso para que sea aprobada. En el Senado, el peronismo tiene la cantidad de votos necesarios", indicó Cano.¿Un fantasma que recorre la región?Tal como comunicó públicamente el Grupo de Puebla, la condena a Cristina Fernández puede alimentar —entre sus seguidores— las sospechas de que la expresidenta sea víctima del lawfare, emulando procesos judiciales vividos por Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia.En ese marco, la intención del Gobierno de prohibir que la ex mandataria pueda presentarse como candidata en las próximas elecciones —incluso si no hay una condena firme en tribunales— es leída entre sus allegados como un intento de proscribirla políticamente."La proscripción es una medida muy grave como para citarla con levedad. Lula Da Silva llegó a perderse un turno electoral, y algo similar sucedió con Correa. Lo que vimos con Cristina es una foto significativa que explica mucho sobre la política en estos países: si uno se fija, son todos líderes de un signo político similar", esgrimió Lacunza.Consultado respecto a las prácticas de lawfare, Cano señaló que la discusión es más compleja, dado que estos procesos pueden ser denunciados por dirigentes de distintos signos políticos. "En Brasil, Bolsonaro podría denunciar lo mismo que Cristina, a pesar de las diferencias.. Lo claro es que hay una clara insatisfacción democrática frente a la desigualdad que genera el capitalismo, pero en lugar de descreer del sistema económico, el descrédito cae sobre la dirigencia política y judicial", afirmó."Para la sociedad, las causas judiciales tienen cada vez un menor peso: Donald Trump ganó la presidencia en Estados Unidos incluso habiendo sido condenado antes", apuntó el analista.

