https://noticiaslatam.lat/20241205/europa-se-apresura-a-crear-un-fondo-de-defensa-estimado-de-500000-millones-de-euros-1159530839.html

Europa se apresura a crear un fondo de defensa estimado de 500.000 millones de euros

Europa se apresura a crear un fondo de defensa estimado de 500.000 millones de euros

Sputnik Mundo

Los países de la Unión Europea discuten la creación de un fondo conjunto estimado de 500.000 millones de euros para proyectos de defensa comunes y compra de... 05.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-05T23:42+0000

2024-12-05T23:42+0000

2024-12-05T23:42+0000

internacional

🌍 europa

donald trump

otan

viktor orban

ucrania

eeuu

financial times

casa blanca

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/05/1159532019_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_20c7980a77dedf80d6603144ed3a6f39.jpg

En marzo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, aseguró que Donald Trump, presidente electo de EEUU, le dijo que, de regresar a la Casa Blanca, "no dará ni un centavo" a Ucrania. Añadió que el republicano dijo que tiene "planes bastante precisos" para acabar con el conflicto en Europa del Este.En ese contexto, indica el medio británico, los países europeos están explorando opciones de financiamiento "más radicales".Y añade que el modelo de financiamiento, que estaría abierto a países que no pertenecen a la UE, como Reino Unido y Noruega, está cobrando fuerza entre un grupo clave de estados miembros del bloque. Por ahora, el monto de endeudamiento no ha sido acordado, según las fuentes consultadas por el diario, pero este debería ser superior a los 500.000 millones de euros. Europa lleva un tiempo largo debatiendo formas de aumentar el gasto en defensa para mantener el apoyo a Ucrania y prepararse para el regreso de Trump al Gobierno de Estados Unidos. En abril de este año, el Financial Times adelantó que la OTAN comenzó a planear un "colchón" de 100.000 millones de dólares de ayuda para Ucrania. En tanto, diversos medios informaron que Europa estaría haciendo planes ante una posible retirada estadounidense de la OTAN. Cuando el mandatario electo estadounidense cuestionó a los países "morosos", también expresó su descontento con el trabajo de la alianza bélica y amenazó con retirar a su país del bloque si los socios europeos no asumen una mayor responsabilidad financiera por su propia seguridad. Un diplomático europeo dijo al periódico británico que los comentarios de Trump sobre la pertenencia de Estados Unidos a la OTAN eran, "por supuesto", una "preocupación".

https://noticiaslatam.lat/20241203/el-pentagono-se-niega-a-confirmar-el-gasto-de--los-fondos-para-ucrania-antes-de-la-salida-de-biden-1159457654.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, donald trump, otan, viktor orban, ucrania, eeuu, financial times, casa blanca, seguridad