https://noticiaslatam.lat/20241203/el-pentagono-se-niega-a-confirmar-el-gasto-de--los-fondos-para-ucrania-antes-de-la-salida-de-biden-1159457654.html

El Pentágono se niega a confirmar el gasto de los fondos para Ucrania antes de la salida de Biden

El Pentágono se niega a confirmar el gasto de los fondos para Ucrania antes de la salida de Biden

Sputnik Mundo

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, Patrick Ryder, declinó confirmar que la Administración estadounidense tendría tiempo de gastar todos los... 03.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-03T10:14+0000

2024-12-03T10:14+0000

2024-12-03T10:14+0000

internacional

donald trump

joe biden

ucrania

rusia

eeuu

otan

📰 suministro de armas a ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105249/74/1052497486_0:273:4200:2636_1920x0_80_0_0_a545d9acb249f904d0d8eff855c65daf.jpg

"No voy a entrar en especulaciones ni en hipótesis. De nuevo, solo subrayaré que entendemos la situación urgente en Ucrania y la dirección del presidente y seguiremos haciendo todo lo que podamos para garantizar que Ucrania recibe la ayuda que necesita", dijo a los periodistas cuando se le preguntó si era realista gastar el dinero restante en suministros militares a Kiev antes de que Biden se marche el 20 de enero de 2025. Ryder añadió que el Pentágono seguiría trabajando para gastar 2.210 millones de dólares destinados a contratos de suministro de nuevas armas a Ucrania, así como 6.800 millones de dólares para dar de baja armas de los almacenes estadounidenses. Anteriormente, el Wall Street Journal informó citando fuentes de que la Administración Biden no tendría tiempo de utilizar todo el dinero del que dispone para proporcionar ayuda militar a Ucrania antes de su marcha y de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025. Según la publicación, para gastar todos los fondos restantes en armamento y transferirlos a Kiev, el volumen de entregas debería superar los 110 millones de dólares diarios, es decir, un total de unos 3.000 millones de dólares en diciembre y enero. Las fuentes del diario señalaron su preocupación por la posibilidad de que la futura Administración Trump se niegue a transferir nuevos paquetes de apoyo militar a Kiev para empujarla a la mesa de negociaciones con Rusia.Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la solución, implicando directamente a los países de la alianza transatlántica en el conflicto. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Moscú. Según el canciller, Estados Unidos y la OTAN están directamente implicados en el conflicto, no solo suministrando armas, sino también formando personal en el Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

https://noticiaslatam.lat/20241128/ucrania-pide-armas-a-eeuu-en-respuesta-a-su-llamado-a-reducir-la-edad-de-movilizacion-1159346801.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, joe biden, ucrania, rusia, eeuu, otan, 📰 suministro de armas a ucrania, 🌍 europa