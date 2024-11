https://noticiaslatam.lat/20241128/ucrania-pide-armas-a-eeuu-en-respuesta-a-su-llamado-a-reducir-la-edad-de-movilizacion-1159346801.html

Ucrania pide armas a EEUU en respuesta a su llamado a reducir la edad de movilización

Ucrania pide armas a EEUU en respuesta a su llamado a reducir la edad de movilización

MOSCÚ (Sputnik) — Ucrania necesita que Estados Unidos equipe mejor a sus Fuerzas Armadas en vez de llamar a reducir la edad de movilización, declaró la vice...

La agencia Reuters informó antes, citando a una fuente de la Casa Blanca, que EEUU insta a Ucrania a reducir la edad de reclutamiento en el país de 25 a 18 años debido a la escasez de personal militar en las FFAA. La agencia Associated Press, por su parte, señaló que la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, justificó su propuesta basándose en "pura matemática". "La vice primera ministra, Olga Stefaníshina, declaró a Financial Times que Ucrania no necesita reducir la edad de reclutamiento", publicó el periódico. Stefaníshina indicó que EEUU debe proporcionar a las brigadas ucranianas la capacitación y el armamento necesario para defender su país. El asesor presidencial ucraniano, Dmitri Litvin, afirmó que no tiene sentido pedirle a Ucrania que reduzca la edad de movilización, ya que Kiev "carece de armamento" para equipar a los movilizados debido a retrasos en las entregas de equipos. En abril pasado, Volodímir Zelenski firmó una ley para reducir la edad de las personas que pueden ser llamadas al servicio militar de 27 a 25 años. El límite superior, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, es de 60 años. A principios de octubre, el diputado ucraniano Román Kostenko declaró que Ucrania debe llamar al servicio militar a ciudadanos mayores de 20 años debido a la escasez de jóvenes en la zona de combates. Ese mismo mes, otro diputado ucraniano Alexéi Goncharenko, que figura en la lista rusa de terroristas y extremistas, comunicó que el Parlamento de Ucrania aprobó un proyecto de ley que prohíbe llamar al servicio militar a los ciudadanos de 18 a 25 años. El 24 de febrero de 2022 se impuso la ley marcial en Ucrania y al día siguiente, Zelenski firmó el decreto sobre la movilización general que prohíbe, entre otras cosas, abandonar el país a los hombres de entre 18 y 60 años.

