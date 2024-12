https://noticiaslatam.lat/20241201/sheinbaum-advierte-que-la-economia-de-eeuu-caeria-1-sin-los-trabajadores-mexicanos-1159408120.html

Sheinbaum advierte que la economía de EEUU caería 1% sin los trabajadores mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó las contribuciones de los mexicanos a la economía de Estados Unidos y los beneficios para Washington de la...

De gira por el estado de Nuevo León, al norte del país y fronterizo con EEUU, Sheinbaum aseguró que en la relación entre México y Estados Unidos prevalecerá el diálogo y la colaboración.La presidenta resaltó que, de acuerdo con datos del Peterson Institute for International Economics (PIIE), el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permite que las empresas estadounidenses que invierten en México se vuelvan más productivas: por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generan 333 empleos en EEUU.El 25 de noviembre, Trump advirtió que impondría aranceles a México y Canadá en el primer día de su Gobierno si estos países no detienen lo que calificó como una “invasión” de migrantes y frenan el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. Además, el republicano ha insistido en que llevará a cabo la mayor deportación de migrantes en situación irregular de la historia del país norteamericano.En su discurso de este 30 de noviembre, Sheinbaum resaltó que México es el principal exportador hacia Estados Unidos, por lo que las economías de los dos países se complementan, lo que se refleja en que las economías de Canadá, EEUU y México representan hoy el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.La mandataria mexicana enfatizó que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos contribuyen con más de 60.000 millones de dólares a la economía mexicana. Además, puntualizó que los datos del PIIE revelan que, por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de EEUU, se crean uno o dos empleos para los propios estadounidenses.“Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente —esto es una publicación académica—, sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en los Estados Unidos", refirió.Aseguró, asimismo, que, si la migración legal se redujera en 50%, a lo largo de 10 años, la deuda del seguro social en Estados Unidos aumentaría 13%, sumando pérdidas de 1,5 billones de dólares en 75 años. En cambio, si aumentara en 200.000 migrantes al año, la solvencia del seguro social en Estados Unidos se extendería por dos años aumentando sus reservas en 284.000 millones a lo largo de 10 años.“Los migrantes que llegan sin documentos contribuyen en 13.000 millones de dólares al año al seguro social de los Estados Unidos debido a que la mayoría no reclama beneficios, el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses”, añadió la mandataria.Aseguró que la mayor parte de la migración se da por necesidad. Por ello, recordó que en su intervención en la Cumbre de Líderes del G20 en Río de Janeiro, Brasil, propuso que el 1% del presupuesto armamentista se destine al apoyo a seis millones de sembradoras y sembradoras, como se realiza con el programa Sembrando Vida en México, el cual tendrá una inversión en 2025 de 39.000 millones de pesos en beneficio de 500.000 mexicanos, así como de 40.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador, disminuyendo de manera directa la migración y mejorando la calidad de vida.

