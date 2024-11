https://noticiaslatam.lat/20241129/biden-busca-defender-su-legado-mientras-continuan-las-criticas-tras-el-triunfo-de-trump-1159366681.html

Biden busca defender su legado mientras continúan las críticas tras el triunfo de Trump

Biden busca defender su legado mientras continúan las críticas tras el triunfo de Trump

Sputnik Mundo

Antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el presidente de EEUU intentará convencer a la ciudadanía y a sus partidarios de que su... 29.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-29T04:09+0000

2024-11-29T04:09+0000

2024-11-29T04:09+0000

internacional

eeuu

joe biden

donald trump

kamala harris

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/11/1159096274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f91086132dbcf28a632792b9509e946.jpg

"Si Joe Biden hubiera cumplido su promesa de ser una figura de transición, un 'puente' hacia una nueva generación de candidatos demócratas, tal vez no estaríamos en esta situación", declaró recientemente Marc Elias, un destacado abogado electoral demócrata que formó parte del equipo de campaña de Harris.El comentario de Elias, uno de los expertos judiciales más consultados por el partido gobernante y de gran popularidad en las redes sociales, es uno de los tantos que demócratas de alto perfil han realizado en las semanas posteriores al apabullante triunfo de Trump en las elecciones presidenciales, cargándole la responsabilidad a Biden del regreso al poder del expresidente y magnate republicano.Según está lógica, la incorrecta lectura de Biden de los resultados de las elecciones de medio término en el 2022 —en los que los demócratas lograron un desempeño mejor del esperado— provocó que en vez de cumplir su promesa de ser un "presidente de transición", el octogenario decidiera presentarse a la reelección, pese a sus bajos niveles de aprobación, la generalizada insatisfacción con la economía y su avanzada edad.Sin embargo, luego de un paupérrimo desempeño en el debate televisivo frente a Donald Trump a fines de junio, en el que el mandatario evidenció señales de un profundo deterioro cognitivo y físico, Biden fue presionado a renunciar y dejarle su lugar al frente de la fórmula demócrata a su vice, Kamala Harris, quien apenas tuvo poco más de 3 meses para llevar adelante su campaña.Por eso es que, para muchos de sus correligionarios, Biden, quien había prometido salvar al Partido Demócrata en el 2020 tras la sorpresiva derrota de la candidata Hillary Clinton frente a Trump, se retirará de la Casa Blanca y de la política como el presidente que quiso aferrarse al poder, provocando con esa actitud no solo el regreso del magnate republicano sino el descalabro de su propio partido.Conscientes de esta situación, el diario estadounidense The Washington Times reporta que el equipo de Biden busca reivindicar su gestión con una serie de eventos y entrevistas a llevar adelante en las próximas semanas."El esfuerzo comenzó a principios de esta semana con un memorando [de la Casa Blanca] en el que se argumentaba que Biden había estimulado la economía estadounidense con más de un billón de dólares en gasto privado en energía limpia y semiconductores", señala la nota.Se espera que el equipo del presidente saliente, añade el diario, redacte más memorandos destacando presuntos logros, organice actos para que el mandatario encabece desde la Casa Blanca, y hasta se discute que participe de entrevistas con medios, todo con el objetivo de defender su legado ante el cada vez más fuerte coro de críticas desde su propio partido.

https://noticiaslatam.lat/20241113/biden-recibe-a-trump-en-la-casa-blanca-para-la-transferencia-de-poder-1159002405.html

https://noticiaslatam.lat/20241128/biden-llama-a-trump-a-que-reconsidere-la-imposicion-arancelaria-del-25-a-mexico-y-canada-1159357354.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, donald trump, kamala harris, elecciones presidenciales de eeuu (2024)