Putin ofrece una rueda de prensa en Astaná tras la cumbre de la OTSC

Putin ofrece una rueda de prensa en Astaná tras la cumbre de la OTSC

28.11.2024

Sputnik te trae la conferencia de prensa del mandatario ruso.En cuanto a los recientes ataques ucranianos con misiles Atacms contra la región rusa de Kursk, Putin informó de daños mínimos."En dos ocasiones [las FFAA de Ucrania atacaron a las regiones rusas] después de la respuesta con el misil Oreshnik, mientras que los misiles Atacms se utilizaron otras dos veces en la región de Kursk. Así que los daños son mínimos, sin embargo, el hecho mismo de su uso, por supuesto, no podemos ignorarlo, sobre todo porque hay daños", declaró el mandatario.Hablando de las armas nucleares, subrayó que Rusia no permitiría que Ucrania las poseyera. El mandatario ruso advirtió que, en este caso, Moscú utilizaría todos los medios de destrucción a su disposición.Refiriéndose al desarrollo de la operación militar especial, Putin aclaró que las FFAA rusas están avanzando en la zona de combates, al tomar nuevas posiciones gradualmente.Al mismo tiempo, el presidente aseguró que Rusia mantiene contactos con muchos países con las que tiene relaciones difíciles. "Nuestros contactos continúan. Por muy extraño que parezca, con muchos países con los cuales tenemos relaciones muy difíciles", reveló.Rusia está dispuesta a reanudar relaciones con Europa, agregó Putin. Al comentar su reciente conversación con el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente ruso subrayó que cada dirigente se atiene a su posición, aunque Scholz fue uno de los primeros líderes occidentales en romper su silencio.Además, Moscú está lista para un diálogo con EEUU. En este contexto, el mandatario ruso calificó al presidente electo de EEUU, Donald Trump, como un político inteligente y experimentado, capaz de encontrar una solución del conflicto ucraniano.Putin advirtió que Trump puede estar en peligro. "Contra Trump se utilizaron medios de lucha absolutamente incivilizados, hasta un intento de asesinato, y en reiteradas ocasiones. Hablando de eso, en mi opinión, él no está seguro ni siquiera ahora", subrayó Putin, señalando que ha habido diferentes casos en "la historia de EEUU".

