México registra en octubre un superávit comercial de $371 millones

México registra en octubre un superávit comercial de $371 millones

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — En octubre, México registró un superávit comercial de 371 millones de dólares, que se compara al déficit de 369 millones de...

De acuerdo con el instituto, las exportaciones totales reportaron un crecimiento anual de 11.2%, que resultó de un alza de 13.5% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 24.2 % en las petroleras. Las exportaciones totales en el mes de referencia fueron de 57.671 millones de dólares, . Así, el acumulado en 10 meses de 2024 asciende a 513.388 millones de dólares, con un avance de 4%, indica un tabla adjunta del informe. El déficit en la balanza comercial de México aumentó a más de 10.600 millones de dólares en los primeros diez meses de 2024, superior al saldo negativo registrado en el mismo periodo del año pasadoEn los diez meses, las exportaciones a EEUU acaparan el 84,06% del total, y sólo las ventas al exterior de la industria automotriz representan un 28,52% del total exportado por el país norteamericano. "Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a EEUU avanzaron 13,9% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 11,6%", dice el reporte. En octubre pasado, el valor de las importaciones de mercancías fue de 57.300 millones de dólares, monto que implicó un alza anual de 9.7%. Reflejo de la combinación de un incremento de 12.0% en las importaciones no petroleras y de una caída de 18.3 % en las petroleras.La información de comercio exterior la elaboran en conjunto el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía, el banco central y el Inegi.

