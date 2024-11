https://noticiaslatam.lat/20241126/ucrania-es-un-ejemplo-claro-rusia-advierte-que-eeuu-busca-desestabilizar-a-los-paises-de-la-cei-1159290204.html

"Ucrania es un ejemplo claro": Rusia advierte que EEUU busca desestabilizar a los países de la CEI

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos y los países de su órbita realizan intentos desesperados para desestabilizar a las naciones integrantes de la Comunidad de... 26.11.2024, Sputnik Mundo

"En la gran Eurasia se forma progresivamente un nuevo espacio de cooperación (...) Y no sorprende que Estados Unidos y sus satélites europeos hagan esfuerzos desesperados para desestabilizar la situación en las naciones de la comunidad", señaló Narishkin en la reunión de responsables de seguridad y agencias de inteligencia de la CEI que se lleva a cabo en Moscú. La CEI aglutina a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania. El director del SVR puntualizó que los estadounidenses buscan sembrar la discordia entre los países de la CEI. "Ucrania es un ejemplo claro. Al dejarse seducir por la llamada integración europea, ese país se convirtió en el principal ariete antirruso de los estadounidenses. Como resultado, hoy Ucrania es un Estado fallido", enfatizó. Por esta vía, subrayó, va también la Moldavia del régimen "totalitario" de Maia Sandu, cuya política llevó a una catastrófica polarización en este país. Según los datos disponibles, indicó, las agencias de inteligencia estadounidense y británica se plantearon la tarea ambiciosa de romper no solo los lazos políticos y económicos, sino también los profundos vínculos históricos y hasta geográficos entre las naciones de la región. Narishkin remarcó que Washington y Londres usan para estos fines sus organizaciones no gubernamentales y medios afiliados. El director del SVR destapó además los planes de la CIA y del MI-6 para desestabilizar Bielorrusia durante las elecciones presidenciales de 2025. Narishkin abordó también la "intentona golpista" en Georgia. "Occidente nunca deja ir a su víctima fácilmente. Hoy Tiflis se enfrenta a una nueva intentona golpista. Esperemos que el golpe fracase, como fracasaron antes las tentativas descaradas de Occidente de desestabilizar Bielorrusia y Kazajistán", recalcó. El responsable del SVR subrayó que el partido gobernante Sueño Georgiano reaccionó a tiempo y se alejó de la agenda ultraliberal, y lidera hoy por hoy la defensa de los intereses nacionales, las tradiciones y los valores del pueblo georgiano. Narishkin enfatizó que la arquitectura de seguridad euroasiática debe sustituir al modelo euroatlántico decadente que provocó la crisis ucraniana y otras. El alto funcionario desestimó que el Gobierno entrante en Washington cambie la política estadounidense dirigida a socavar los procesos integracionistas en el continente euroasiático. "A los anglosajones les gusta dividir para reinar. Nosotros, al contrario, debemos estar más unidos para vivir en paz y seguridad independientemente de las aventuras de los regímenes liberales y totalitarios occidentales que se degradan", apostilló. En sus palabras, "Occidente donde quiera que mire, se ve a sí mismo en todas partes, o a un objeto de represión, conquista o incluso expolio, lo que en esencia es racismo". La humanidad, señaló, se encuentra ahora al principio de la historia llamada "coexistencia de las civilizaciones y la transformación del orden mundial". "Así como el vino joven rompe el viejo odre, la multipolaridad no cabe en el sistema de dominio global y sometimiento moldeado por Washington y basado en el dólar y las arbitrariedades de un solo país", indicó. Las élites euroatlánticas, sostuvo, se resisten obstinadamente a aceptar que perdieron su antiguo poder y tratan de convencer al mundo de que la única alternativa a Occidente es el caos. "Y para ello recurren deliberadamente a la desestabilización en las principales regiones del planeta. Su lógica es tú mueres hoy, y yo moriré mañana", subrayó.

