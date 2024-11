https://noticiaslatam.lat/20241126/el-fsb-ruso-senala-que-occidente-instiga-a-ucrania-a-cometer-actos-de-terrorismo-nuclear-1159286222.html

El FSB ruso señala que Occidente instiga a Ucrania a cometer actos de terrorismo nuclear

El FSB ruso se帽ala que Occidente instiga a Ucrania a cometer actos de terrorismo nuclear

26.11.2024

Adem谩s, se帽al贸 que una red entera de laboratorios estadounidenses trabaja en armas biol贸gicas bajo el pretexto de la lucha contra ciertas "amenazas biol贸gicas".En febrero pasado, el entonces ministro de Defensa ruso, Sergu茅i Shoig煤 (2012-2024), declar贸 que Estados Unidos ha establecido una red de laboratorios biol贸gicos dedicados a investigar las caracter铆sticas de pat贸genos espec铆ficos de ciertas regiones, con el potencial de transmitirse a humanos y desencadenar pandemias. Seg煤n el alto funcionario, de los 330 laboratorios de este tipo, alrededor de 40 est谩n ubicados en Ucrania.Seg煤n, los Centros para el Control y Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, una bomba sucia es una combinaci贸n de explosivos, como la dinamita y el polvo o los perdigones radiactivos. Tambi茅n se le conoce como dispositivo de dispersi贸n radiol贸gica (RDD).A diferencia de un arma nuclear, una bomba sucia no puede generar una explosi贸n at贸mica; sin embargo, esto no significa que sea inofensiva.Pol铆tica exterior de EEUUB贸rtnikov enfatiz贸 que no espera cambios sustanciales en la pol铆tica exterior de Estados Unidos con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Adem谩s, constat贸 que Occidente con EEUU al frente "busca preservar su dominio, continuar una pol铆tica colonial depredadora" y "alentar la tensi贸n global".El jefe del FSB admiti贸 el riesgo de una escalada mayor en lo que queda hasta el pr贸ximo 20 de enero, fecha de la investidura de Trump."No podemos descartar que el equipo saliente de [Joe] Biden, como parte de la pugna pol铆tica interna, trate de enconar la situaci贸n al m谩ximo en zonas de Eurasia que son claves para EEUU, ante todo, en el espacio postsovi茅tico, Oriente Pr贸ximo y Medio, as铆 como en el sudeste asi谩tico. Su principal objetivo es complicarle a la nueva Administraci贸n las oportunidades de resolver por v铆a pol铆tica los problemas que se han acumulado", subray贸 B贸rtnikov.Un primer paso en este sentido, apunt贸 el director del FSB, ha sido la autorizaci贸n de usar misiles de largo alcance en ataques ucranianos contra objetivos en territorio internacionalmente reconocido de Rusia, lo que "conlleva inevitablemente una escalada del conflicto en Ucrania y en torno a la misma".El 脕rtico y el B谩lticoLa OTAN est谩 entrando de manera acelerada en el 脕rtico y el B谩ltico, declar贸 B贸rtnikov.A帽adi贸 que la OTAN tambi茅n intenta aumentar sus capacidades b茅licas, log铆sticas y de inteligencia en el mar Negro, as铆 como busca obtener acceso al mar Caspio.EEUU busca crear "caos"Washington y sus aliados intentan crear caos en la CEI convirti茅ndola en una base de recursos baratos, declar贸 el director del FSB.Se帽al贸 que Washington, Londres y sus aliados continuar谩n tratando de interferir en las relaciones dentro de la CEI, bloquear procesos de integraci贸n y desacreditar las acciones conjuntas de los pa铆ses de la uni贸n orientadas a garantizar la seguridad y la estabilidad. Asimismo el director del FSB inst贸 a sus hom贸logos a estar vigilantes "ante provocaciones de toda clase".La CEI, fundada en 1991 tras la disoluci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica, actualmente aglutina a Armenia, Azerbaiy谩n, Bielorrusia, Kazajist谩n, Kirguist谩n, Moldavia, Rusia, Tayikist谩n, Turkmenist谩n, Uzbekist谩n y Ucrania.

