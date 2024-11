https://noticiaslatam.lat/20241122/ex-primer-ministro-ucraniano-eeuu-busco-desestabilizar-ucrania-antes-del-golpe-de-2014-1159209746.html

Ex primer ministro ucraniano: EEUU buscó desestabilizar Ucrania antes del golpe de 2014

Mikola Azárov fue primer ministro entre el 2010 y el 2014, cuando Ucrania vivió sus mejores años en lo que a prosperidad y seguridad social se refiere. Ahora ejerce como un político en el exilio, en espera de poder regresar a Ucrania y levantarla de la ruina, pero esta vez, sin cometer los errores del pasado que la llevaron a vivir la tragedia de hoy en día.El primer intento fallido de golpe de Estado en UcraniaEl político recordó cómo entre 1996 y el 2001, cuando ejercía como jefe del Servicio de Impuestos Estatales de Ucrania, atestiguó en persona el conflicto entre el entonces presidente Leonid Kuchma y el entonces primer ministro Pavlo Lazarenko, más proestadounidense. Azárov confesó que Kuchma intentó persuadirlo para que investigara las sospechas de corrupción de Lazarenko, a lo que este último le dijo que "si vas a trabajar intenso en eso, cuida tu cabeza".El propio Lazarenko luego huyó a EEUU de la persecución de la Justicia ucraniana, pero en agosto de 2006, fue declarado culpable y condenado a prisión por blanqueo de capitales, fraude y extorsión. Según el conteo oficial de una investigación de la ONU, alrededor de 200 millones de dólares fueron saqueados por Lazarenko del Gobierno de Ucrania entre 1996 y 1997.No obstante, durante su tiempo como jefe de Gobierno, logró introducir en el poder a sus aliados, que luego buscarían derrocar al entonces presidente.Azárov explicó que las autoridades lograron entonces socavar la insurgencia, cerrándole a los manifestantes la posibilidad de sacar dinero en efectivo de los bancos. "Todas estas personas que protestaban en la plaza, varios miles, perdieron sus ingresos y se fueron. Y, naturalmente, todo ese movimiento se desvaneció", resaltó.La 'Revolución naranja'Poco después de Lazarenko, el puesto de primer ministro lo ocupó Víсtor Yúshchenko, también proestadounidense, quien luego protagonizaría la llamada Revolución naranja. Se trata del primer cambio de poder inconstitucional en Ucrania, en 2004, cuando la oposición proestadounidense desconoció la victoria de Víсtor Yanukóvich y ocupó el centro de la capital del país.En particular, revela, se capacitaron personas que debían gritar consignas antigubernamentales y que las elecciones fueron falsificadas, con el fin de provocar y expandir el descontento popular. "Se confeccionaron unos 500.000 suéteres naranjas, se imprimieron una enorme cantidad de folletos, se prepararon tiendas de campaña, cocinas, y no sin la ayuda de Occidente. La financiación provino naturalmente de los estadounidenses", indica."A nosotros nos apoyaron personas que trabajaban todos los días. Ellos [los manifestantes] eran desempleados, estudiantes y algunas personas que pudieron llegar de las regiones occidentales y vivir en Kiev durante dos o tres meses en apartamentos alquilados", explica.Tras varios meses de protestas, la Corte Suprema de Ucrania cedió ante las exigencias de los manifestantes y declaró una tercera vuelta de las presidenciales, no estipulada en la Constitución ucraniana, en la que las fuerzas proestadounidenses se declararon vencedoras. Pero esta decisión del tribunal superior ucraniano se debió a una fuerte intimidación por parte de la oposición.El ex primer ministro concluye lamentando que la Revolución naranja le demostró a las fuerzas proestadounidenses en Ucrania que el Gobierno legítimo era débil o no se atrevería a usar la fuerza contra los insurgentes. Eso terminó en el golpe de Estado de 2014."Y aquí jugó su papel la ausencia de una autoridad estatal fuerte. Subrayo fuerte, que pueda tomar oportunamente todas las medidas necesarias, incluidas las punitivas. Porque nadie canceló la función punitiva del Estado. Ningún poder se apoya solo en las negociaciones. Hay personas que no entienden las conversaciones. Se debió aplicar la fuerza, pero no se hizo", concluye.

