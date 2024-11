https://noticiaslatam.lat/20241126/carrefour-pide-disculpas-al-gobierno-de-brasil-tras-boicot-de-la-industria-carnica-1159297936.html

Carrefour pide disculpas al Gobierno de Brasil tras boicot de la industria cárnica

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El grupo francés de supermercados Carrefour pidió disculpas al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil tras una carta de su... 26.11.2024

Ante la crisis desatada en tan solo unas horas, el director-presidente del Grupo Carrefour, Alexandre Bompad, mandó una carta al ministro de Agricultura y Ganadería. "Sabemos que la agricultura brasileña ofrece carne de alta calidad, respeto a las normas y sabor; si la comunicación de Carrefour Francia generó confusión y puede haber sido interpretada como un cuestionamiento de nuestra alianza con la agricultura brasileña y como una crítica a ella, pedimos disculpas", dice la misiva. El 20 de noviembre, Bompad publicó una carta en sus redes sociales para calmar las protestas de los agricultores y ganaderos franceses diciendo que el grupo había asumido el compromiso "de no comercializar ninguna carne procedente del Mercosur". El texto no entraba en detalles, pero fue suficiente para que los principales frigoríficos brasileños (como JBS, Minerva y Masterboi) dejaran de llevar carne a los supermercados de Carrefour en Brasil, un boicot que contó con el apoyo del Gobierno brasileño y que llegó a causar incipientes problemas de abastecimiento. En la carta que publica el máximo responsable de Carrefour, la empresa afirma que la gran mayoría de carne que vende en Francia procede de productores franceses y que así seguirá siendo y, por otro lado, se compromete con la carne brasileña en el país latinoamericano. Brasil es el principal exportador de carne de ave y bovina del mundo, vendiendo productos a más de 160 países. La crisis con Carrefour se produce justo cuando hay señales de que las negociaciones para ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur están muy avanzadas. Francia, no obstante, teme el impacto que puede generar el acuerdo en su tejido productivo: los agricultores y ganaderos franceses consideran que el acuerdo de libre comercio inundará supermercados de productos que no cumplen las mismas normas sanitarias y ambientales que ellos están obligados a cumplir.

