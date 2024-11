https://noticiaslatam.lat/20241125/israel-habria-dado-luz-verde-a-un-acuerdo-de-alto-el-fuego-con-el-libano-1159256655.html

Israel habría dado luz verde a un acuerdo de alto el fuego con El Líbano

Israel habría dado luz verde a un acuerdo de alto el fuego con El Líbano

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Israel dio luz verde preliminarmente a un acuerdo de alto el fuego con el Líbano, sujeto aún a la aprobación definitiva por parte del... 25.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-25T06:17+0000

2024-11-25T06:17+0000

2024-11-25T06:17+0000

defensa

israel

🌍 oriente medio

líbano

hizbulá

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación flechas del norte

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/10/1158269897_0:2:2001:1127_1920x0_80_0_0_f79756e6e99d82d5dfe3d030f1d78d04.jpg

Un funcionario israelí comentó al respecto que, si bien hay "una voluntad y una intención general de avanzar", algunas cuestiones "siguen sobre la mesa". "No está finalizado, pero la dirección es positiva", agregó. Al mismo tiempo, Ynet supo que el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Amos Hochstein, informó a funcionarios libaneses a primera hora de la tarde sobre la decisión de Israel. Desde la medianoche del 23 de noviembre, la organización chií libanesa Hizbulá lanzó más de 255 proyectiles contra Israel. Hizbulá empezó a disparar contra el norte de Israel hace ahora poco más de un año, en muestra de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, que había emprendido su ataque contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023. En los últimos meses, Israel escaló el conflicto armado, cruzando a principios de octubre la llamada Línea Azul y sosteniendo combates puntuales en el sur del territorio libanés contra la milicia. Hizbulá, junto con el movimiento Hamás en la Franja de Gaza, las fuerzas hutíes del movimiento Ansarolá en Yemen y las milicias proiraníes de Irak y Siria, forma parte del llamado 'eje de resistencia' contra el Estado hebreo en Oriente Medio. La incursión terrestre siguió a dos oleadas de detonaciones de dispositivos de control remoto a lo largo del Líbano y una campaña de bombardeos aéreos para descabezar a Hizbulá, cuyo dirigente histórico, Hasán Nasralá, murió en un ataque con bombas antibúnkeres sobre un edificio residencial de Beirut, así como su sucesor. La capital libanesa no sufría bombardeos israelíes desde la guerra de 2006. Los bombardeos israelíes sobre el territorio del Líbano causaron 3.754 muertos y más de 15.626 heridos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud libanés, que no diferenciar las bajas civiles de combatientes. Israel afirma que ha matado a por lo menos 2.500 combatientes de Hizbulá. Los ataques de Hizbulá han matado a más de 100 civiles y soldados en el norte de Israel, los Altos del Golán ocupados por Israel y el sur del Líbano durante el último año, según Israel.

https://noticiaslatam.lat/20241124/borrell-admite-que-no-hay-voluntad-de-israel-para-un-alto-el-fuego-con-el-libano-1159251703.html

israel

líbano

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, 🌍 oriente medio, líbano, hizbulá, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación flechas del norte