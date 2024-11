https://noticiaslatam.lat/20241124/borrell-admite-que-no-hay-voluntad-de-israel-para-un-alto-el-fuego-con-el-libano-1159251703.html

Borrell admite que "no hay voluntad" de Israel para un alto el fuego con el Líbano

"Estamos esperando que se produzca un posible alto el fuego, pero tengo que decirles que después de lo que he visto y escuchado no me parece que haya una gran voluntad para llegar a este alto el fuego por parte de Israel", dijo Borrell durante un encuentro con medios españoles en Beirut.Previamente, Borrell dijo que conflicto entre Israel y el movimiento libanés Hizbulá ha adquirido ya una dimensión regional, y la comunidad internacional no puede permanecer de brazos cruzados ante lo que está ocurriendo en ese lugar."En septiembre vine con la esperanza de que pudiéramos evitar una guerra en toda regla, una guerra en toda regla de Israel atacando Líbano", afirmó el funcionario europeo.De acuerdo con Borrell, los ataques aéreos israelíes han matado a más de 3.500 personas en Líbano, más del triple de las víctimas del conflicto en 2006.Además, 15.000 personas han resultado heridas, y entre las víctimas, una increíble cantidad de trabajadores médicos y hospitales golpeados, dijo el diplomático.Según el alto comisionado de la UE, sólo hay camino posible: un alto el fuego inmediato y la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. "Un alto el fuego inmediato y simultáneo por todas las partes", aseguró.

