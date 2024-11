https://noticiaslatam.lat/20241124/exoficial-de-inteligencia-de-eeuu-scott-ritter-biden-sera-la-muerte-de-todos-nosotros-1159247326.html

Exoficial de inteligencia de EEUU Scott Ritter: Biden "será la muerte de todos nosotros"

Exoficial de inteligencia de EEUU Scott Ritter: Biden "será la muerte de todos nosotros"

El presidente estadounidense, Joe Biden, podría iniciar una guerra nuclear antes de que Donald Trump asuma el cargo, destacó el analista militar y exoficial de... 24.11.2024, Sputnik Mundo

En sus palabras, el pueblo estadounidense demostró en las elecciones del 5 de noviembre que está en contra de la guerra, pero Biden ignora la opinión del pueblo intensificando el conflicto en Ucrania.Anteriormente, The New York Times informó que Biden había autorizado por primera vez el uso por parte de Ucrania de misiles estadounidenses de largo alcance para atacar profundamente en territorio ruso. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, declaró al respecto que "Moscú podría usar armas nucleares si fuera necesario, pero no hay gente loca en el liderazgo del país".Sin embargo, el 19 de noviembre, las tropas ucranianas utilizaron misiles de largo alcance ATACMS estadounidenses y Storm Shadow del Reino Unido para atacar las regiones rusas de Kursk y Briansk. En respuesta, el 21 de noviembre Rusia atacó instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano en la ciudad de Dniepropetrovsk.Moscú, por primera vez, probó en condiciones de combate uno de los más novedosos sistemas rusos de misiles de medio alcance, Oreshnik, con un misil balístico hipersónico, en este caso sin ojivas nucleares.

