La Casa Blanca no reconoce la responsabilidad de EEUU en la escalada del conflicto en Ucrania

22.11.2024

"Cada paso de la escalada proviene de Rusia. Son ellos los que la est谩n intensificando", declar贸 Karine Jean-Pierre cuando le preguntaron si la decisi贸n de Biden de autorizar ataques con misiles Atacms de largo alcance en territorio ruso fue un factor en la escalada del conflicto en Ucrania. Jean-Pierre expuso que ni Ucrania ni Estados Unidos tienen responsabilidad por la escalada.A帽adi贸 que el lanzamiento del misil ruso no afectar谩 a la pol铆tica estadounidense hacia Ucrania. Estados Unidos seguir谩 suministrando nuevos paquetes de armas a Ucrania y trabajar谩 para acelerar su entrega, afirm贸.La portavoz de la Casa Blanca admiti贸 que Washington no vio ninguna se帽al de que Rusia se est茅 preparando para utilizar un arma nuclear en Ucrania.Washington no busca la guerra con Mosc煤, pero seguir谩 enviando armas a Ucrania, a帽adi贸 la portavoz del Pent谩gono, Sabrina Singh.Rusia notific贸 brevemente a Estados Unidos antes de lanzar un misil bal铆stico de alcance intermedio contra Ucrania, asegur贸 la portavoz del Pent谩gono. Anteriormente, el presidente Vlad铆mir Putin hab铆a declarado que Rusia lanz贸 una versi贸n hipers贸nica no nuclear de un misil bal铆stico, alcanzando a un fabricante de armas ucraniano en la ciudad de Dnepropetrovsk en respuesta al uso por parte de Kiev de armas estadounidenses y brit谩nicas de largo alcance para atacar territorio ruso.

