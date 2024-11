https://noticiaslatam.lat/20241122/gaetz-renuncia-a-ser-nuevo-fiscal-general-de-eeuu-no-quiero-ser-una-distraccion-1159195893.html

Gaetz renuncia a ser nuevo fiscal general de EEUU: "No quiero ser una distracción"

El excongresista de Florida, Matt Gaetz, anunció este 21 de noviembre su declinación a ser el fiscal general de Estados Unidos durante la Administración Trump

Matt Gaetz, quien ya había renunciado a su asiento en el Congreso de Estados Unidos para integrarse al próximo Gobierno estadounidense, anunció a través de su cuenta de X que se retira de la consideración como fiscal general de su país. "No hay tiempo que perder en una refriega innecesariamente prolongada en Washington, por lo tanto, retiraré mi nombre de la consideración para servir como Fiscal General”, agregó.La decisión del republicano se presentó después de sostener encuentros con senadores de su partido que parecían ir bien, pero al final, fue un "problema matemático" en términos de obtener suficiente respaldo para su confirmación, dijo una fuente familiarizada a CNN.Se cree que la declinación estaría relacionada con un informe del Comité de Ética de la Cámara sobre Gaetz, en el que se le señala de varias irregularidades, incluyendo "conducta sexual inapropiada y uso de drogas ilícitas". Hace unos años, Gaetz fue investigado por las autoridades federales por supuestamente mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con menores de edad y también sobre presunto consumo de drogas, uso de fondos públicos para actividades no autorizadas o por compartir imágenes sexuales no autorizadas en las instalaciones del legislativo.El documento con los señalamientos está listo para ser difundido, pero no ha habido acuerdo entre lo congresistas para hacerlo público."Aprecio mucho los recientes esfuerzos de Matt Gaetz por conseguir la aprobación para ser Fiscal General. Lo estaba haciendo muy bien, pero al mismo tiempo no quería ser una distracción para la Administración, por la que tiene mucho respeto. Matt tiene un futuro maravilloso y espero ver todas las grandes cosas que hará", respondió Trump en sus redes sociales a la declinación de su candidato a fiscal general.

