¿La otra victoria de Trump?: fiscales evalúan cómo poner fin a dos de sus casos penales

¿La otra victoria de Trump?: fiscales evalúan cómo poner fin a dos de sus casos penales

El fiscal especial Jack Smith —designado por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para supervisar dos casos contra Donald Trump— "está examinando cómo poner fin" a los procedimientos antes de que el empresario asuma la Presidencia, de acuerdo con el protocolo del Departamento de Justicia, según el cual un presidente en funciones no puede ser procesado, informó el diario británico Financial Times, citando a un funcionario de la dependencia familiarizado con el asunto.Smith presentó cargos contra Donald Trump en 2023 por conspirar para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y por almacenar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Además, Trump fue acusado en dos casos adicionales en un tribunal estatal. El primero en el estado de Georgia, en donde lo señalaron de intervenir en las elecciones de 2020 y otro, presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, por falsificar registros comerciales para pagar 130.000 dólares a la actriz del cine para adultos, Stormy Daniels, a cambio de su silencio para no afectar su campaña electoral de 2016.En ese último caso, Trump fue declarado culpable de 34 cargos en mayo de este año, convirtiéndose en el primer exmandatario estadounidense en enfrentar imputaciones penales graves. Sin embargo, el republicano adelantó que apelaría el dictamen. Ahora, la victoria electoral de Trump podría ayudar a que se desestimen todos los cargos, indica Financial Times, pues la política de larga data del Departamento de Justicia se opone a investigar penalmente a los presidentes en ejercicio de sus funciones, toda vez que esto "socavaría de manera inadmisible la capacidad del poder ejecutivo para desempeñar las funciones que le asigna la Constitución".Por ahora, según el medio, no está claro cuándo se producirá la posible desestimación de los casos. Sin embargo, precisa que hay dos fechas límite, pues el Departamento de Justicia debe presentar una respuesta antes del 15 de noviembre a la apelación del caso de documentos. En tanto, los abogados de Trump tienen hasta el 21 de noviembre en el caso de posible interferencia electoral. El expresidente Trump (2017-2021) se declaró ganador frente a Harris, tras quedarse con más de los 270 miembros mínimos en el Colegio Electoral que designan al nuevo mandatario. En conferencia de prensa, el también empresario adelantó que despedirá a Smith "dos segundos" después regresar a la Casa Blanca. Los resultados de las elecciones se aprobarán oficialmente por el Congreso el 6 de enero de 2025, después de votar los miembros del Colegio Electoral el 17 de diciembre, conforme a la voluntad de los electores.

