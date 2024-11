https://noticiaslatam.lat/20241115/francia-rechaza-acuerdo-entre-la-ue-y-el-mercosur-no-es-aceptable-1159031345.html

Francia rechaza acuerdo entre la UE y el Mercosur: "No es aceptable"

Francia rechaza acuerdo entre la UE y el Mercosur: "No es aceptable"

15.11.2024

Cuando Bruselas parece decidida a firmar de aquí a finales de año un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, París muestra su rechazo hacia el documento en los términos en los que se encuentra actualmente.El primer ministro francés, Michel Barnier, declaró que, al final de sus reuniones en la Comisión Europea (CE), habló sobre el acuerdo UE-Mercosur, reafirmando la oposición francesa a la firma de este acuerdo. Según la nación europea, París no puede firmar ese tratado porque, al hacerlo, estaría desprotegiendo a su sector agrícola y su compromiso con el medioambiente. Por su parte, el ministro de Economía francés, Antoine Armand, adelantó que Francia hará lo posible para que no avance el tratado de la UE con el Mercosur sin modificaciones. Durante la entrevista, el funcionario explicó que este acuerdo "es un ataque directo a nuestros agricultores" y, en particular, a los ganaderos, cuyo mercado podría verse reducido como consecuencia de "la llegada de carne, y de vacuno en particular, en condiciones absolutamente desfavorables e injustas".Armand agregó que eso no es todo, pues hay también cuestiones medioambientales con las que el Gobierno francés no está de acuerdo. "Desde el punto de vista climático, este acuerdo no respeta las normas que nosotros mismos nos hemos fijado", expuso.De acuerdo con Sud Radio, la oposición francesa no es la única en Europa, pues hay rumores de una alianza con Alemania y Polonia, entre otros, para intentar bloquear la votación. “Nos estamos organizando con los países europeos para hacer comprender el peligro (del de Mercosur)", afirmó el Ministro de Economía.Además de las declaraciones de Armand, más de 600 parlamentarios franceses (diputados, senadores y diputados europeos) escribieron el martes a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE), para afirmar su oposición al tratado.

