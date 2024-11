https://noticiaslatam.lat/20241120/eslovaquia-tacha-de-irresponsable-el-permiso-de-eeuu-a-kiev-para-atacar-el-interior-de-rusia-1159163442.html

Eslovaquia tacha de "irresponsable" el permiso de EEUU a Kiev para atacar el interior de Rusia

Eslovaquia tacha de "irresponsable" el permiso de EEUU a Kiev para atacar el interior de Rusia

Sputnik Mundo

BRATISLAVA (Sputnik) — La decisión de EEUU de permitirle a Ucrania lanzar ataques con misiles de largo alcance contra el interior de Rusia es irresponsable... 20.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-20T16:53+0000

2024-11-20T16:53+0000

2024-11-20T16:53+0000

internacional

seguridad

robert fico

eslovaquia

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

misiles

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/19/1145115192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9329ee966c0c850ddb70184489ccea4d.jpg

Fico apuntó que Eslovaquia, más que nadie, está interesada en que haya paz en Ucrania porque los países son fronterizos, al igual que tienen previsto lanzar muchos proyectos conjuntos en el ámbito civil, incluida la modernización de cruces fronterizos y redes eléctricas, así como el tráfico ferroviario directo entre las ciudades eslovacas y Kiev."Consideramos esta decisión como una prueba: Occidente no quiere la paz en Ucrania e ingenuamente cree que con ello empeorará la posición de Rusia en las negociaciones. ¿De verdad creen que unos cuantos misiles de largo alcance, que paralizarán todo intento de negociar la paz, cambiarán el equilibrio militar?", preguntó el primer ministro.Fico remarcó que Rusia tiene cada vez más territorio, la economía rusa funciona, el apoyo al presidente Vladímir Putin entre los ciudadanos rusos es altísimo, y las sanciones occidentales no tienen efecto.También lamentó que la Unión Europea (UE) se base en la opinión de Washington en un asunto tan serio. De acuerdo con Fiсo, esta "peligrosa aventura" puede acabar perjudicando sobre todo a Kiev, ya que "Occidente decidió luchar en Ucrania hasta el último soldado ucraniano".El 17 de noviembre, el periódico estadounidense The New York Times informó que el presidente de EEUU, Joe Biden, había autorizado por primera vez a Ucrania atacar a lo profundo del territorio de Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance. El alto representante saliente de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó que este permiso implica ataques en un radio de 300 kilómetros.El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que Ucrania atacó la provincia de Briansk con seis misiles de largo alcance Atacms de fabricación estadounidense la madrugada del 19 de noviembre. El organismo precisó que los sistemas antiaéreos S-400 y Pantsir derribaron cinco misiles y el sexto fue dañado y cayó a tierra sin causar víctimas humanas ni daños materiales. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia advirtieron antes que, si Kiev recibe el permiso de atacar objetivos en el interior del país, Moscú lo catalogaría como una participación directa de la OTAN en un conflicto armado con Rusia, y daría una respuesta "inevitable y destructiva".

https://noticiaslatam.lat/20241119/por-que-el-uso-por-ucrania-de-misiles-estadounidenses-contra-rusia-no-sera-un-punto-de-inflexion-1159126635.html

eslovaquia

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, robert fico, eslovaquia, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, misiles, rusia, ucrania