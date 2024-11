https://noticiaslatam.lat/20241121/meloni-y-milei-se-reunieron-para-fantasear-nuevamente-con-un-regimen-lacayo-acusa-venezuela-1159171074.html

Meloni y Milei se reunieron para "fantasear nuevamente con un régimen lacayo", acusa Venezuela

21.11.2024

El canciller de Venezuela, Yván Eduardo Gil Pinto, se refirió a la reunión entre Milei y Meloni y los comentarios que la primera ministra hizo sobre el país sudamericano. El diplomático calificó el encuentro como un “show para fascistas y nazis”.Durante su intervención en la reunieron que sostuvo con Milei en la Casa Rosada, la primera ministra de Italia dijo que no reconocen la victoria del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, en las pasada elecciones presidenciales y que condenan la represión contra opositores."Nosotros no reconocemos la victoria programada de Maduro, después de elecciones que no fueron para nada transparentes", expresó Meloni.La italiana adelantó que trabajara por una transición democrática y pacífica, de Venezuela. "Junto con la Unión Europea trabajamos por una transición democrática y en paz de Venezuela para que finalmente se hagan realidad la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia", agregó.Ante estas declaraciones, el canciller Gil Pinto dijo que la actitud de Meloni es "vergonzosa" y daña la relación histórica entre los pueblos de Italia y Venezuela."Hiere y apuñala una relación histórica entre los pueblos de Italia y Venezuela, donde recibimos con mucho amor a cientos de miles de italianos migrantes que huían del horror de la extrema derecha, la misma que hoy trata de revivir en Europa y América Latina", añadió el funcionario venezolano.Melei y Meloni se reunieron el 20 de noviembre en la Casa Rosada tras la participación de ambos en la Cumbre del G-20 realizada recientemente en Río de Janeiro. Durante el encuentro, según refiere el Gobierno de Argentina, destacaron los lazos y valores compartidos por ambas naciones y el futuro de colaboración mutua.

