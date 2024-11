https://noticiaslatam.lat/20241120/el-kremlin-califica-de-absurdo-acusar-a-rusia-de-sabotaje-de-cables-en-el-mar-baltico-1159152151.html

El Kremlin califica de absurdo acusar a Rusia de sabotaje de cables en el mar Báltico

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin tilda de absurdo acusar a Rusia de sabotaje de cables en el mar Báltico, que tuvo lugar el lunes, sin tener pruebas algunas...

Asimismo, el portavoz denunció la ausencia de reacción alguna a los sabotajes en el mar Báltico cometidos por Ucrania. El 18 de noviembre, la empresa finlandesa Cinia Oy confirmó la suspensión de los servicios proporcionados a través del cable submarino C-Lion1, debido a una avería descubierta el mismo día. El cable de fibra óptica se extiende a más de 1.170 kilómetros desde la capital finlandesa, Helsinki, hasta la ciudad alemana de Rostock. Operativo desde 2016, es el único cable submarino finlandés que llega directamente a Europa Central. También el 18 de noviembre, la cadena lituana LRT y la sueca SVT reportaron que hay una investigación en curso en Suecia tras la rotura de un cable de la empresa de telecomunicaciones sueca Arelion. El corte del cable, que conecta la isla de Gotland, en Suecia, con la localidad de Sventoji, en Lituania, fue descubierto el 17 de noviembre. El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Según la investigación de la revista alemana Spiegel, la operación para volar los gasoductos se llevó a cabo por un grupo de buceadores ucranianos civiles y fue dirigida y planificada por el exagente de los servicios especiales de Ucrania, Román Chervinski. Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.Conflicto en UcraniaLa Administración del presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, está completamente comprometida con la continuación del conflicto en Ucrania, comentó Peskov.En lo referente a los informes del periódico The Washington Post de que Biden habría autorizado suministrar a Ucrania también minas antipersonales, Peskov destacó que "es difícil decir cuánto esto corresponde a la realidad".Dada la decisión del 19 de noviembre "sobre los misiles y los ataques a nuestros territorios", es posible que haya "también una decisión relacionada con estas minas", indicó.El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que Ucrania atacó la región de Briansk con seis misiles Atacms la madrugada del 19 de noviembre. El organismo precisó que los sistemas antiaéreos S-400 y Pantsir derribaron cinco misiles y el sexto fue dañado y cayó a tierra sin causar víctimas humanas ni daños materiales.El 17 de noviembre, el periódico estadounidense The New York Times informó que Biden, de 81 años, había autorizado por primera vez a Ucrania atacar a Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance. Algunas fuentes aseguran que los primeros ataques se realizarían con misiles balísticos estadounidenses Atacms.El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea saliente, el español Josep Borrell, afirmó que Washington había autorizado ataques en un radio de 300 kilómetros. A su vez, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, enfatizó que con este ataque con misiles Atacms, EEUU busca escalar el conflicto.Infraestructura crítica de RusiaRusia toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su infraestructura crítica, incluido el puente del estrecho de Kerch, en Crimea, aseguró el portavoz del Kremlin.El 19 de noviembre, se informó que el tráfico en el puente del estrecho de Kerch, que conecta el este de Crimea con la parte continental de Rusia, se suspendió temporalmente.La península de Crimea se separó de Ucrania y se reintegró en Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que un 96% de población avaló esa opción.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

