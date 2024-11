https://noticiaslatam.lat/20241118/reforma-de-la-secretaria-de-seguridad-de-mexico-es-proporcional-a-la-expectativa-de-los-resultados-1159060731.html

Reforma de la Secretaría de Seguridad de México es "proporcional a la expectativa de los resultados"

Reforma de la Secretaría de Seguridad de México es "proporcional a la expectativa de los resultados"

Sputnik Mundo

Tras la aprobación en el Senado de México de una reforma que dará más atribuciones a la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Sheinbaum, expertos consultados... 18.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-18T23:42+0000

2024-11-18T23:42+0000

2024-11-18T23:48+0000

américa latina

política

seguridad

omar garcía harfuch

clara brugada

ciudad de méxico (cdmx)

cámara de diputados

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/12/1159116463_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_d960db20fc21c42b4554892e6f43c55f.jpg

El Senado mexicano aprobó este 13 de noviembre una reforma al artículo 21 de la Constitución, la cual fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se refuerzan las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, uno de los funcionarios más cercanos a la mandataria.En la iniciativa, con la que se busca consolidar la estrategia de seguridad pública de Sheinbaum y “robustecer” el combate a la delincuencia, destaca la integración de la Secretaría de Seguridad en la investigación de delitos, lo que le permitirá coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la conducción del Ministerio Público federal.La reforma que será discutida en la Cámara de Diputados, por tratarse de una modificación a nivel constitucional, plantea que la Secretaría de Seguridad federal coordine y dirija la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que auxilie a la titular del Ejecutivo mexicano en funciones en esta materia y asuma la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia.La iniciativa también contempla normas para asegurar el control y vigilancia de los fondos federales destinados a la seguridad pública “como garantía de un buen gobierno”. Además, establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y sus atribuciones para emitir acuerdos y acciones para homologar estándares de actuación, además de la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno."La secretaría y la GN deben estar bajo observación"Oscar Isaac García, profesor del Posgrado de FES Acatlán, consideró como positivo que estas atribuciones no se le otorgaran a una autoridad militar, sino a una secretaría de carácter civil y destacó que la reforma propuesta por la presidenta Sheinbaum fue aprobada por unanimidad de legisladores. Sin embargo, consideró que el Congreso mexicano debe legislar aún para obtener una buena regulación y establecer los alcances de esta iniciativa."[La reforma] es un elemento que ahonda en nuestra protección y seguridad, que evidentemente si se aterriza muy bien en una ley ordinaria, va a terminar de cerrar [la estrategia], y va a ser un elemento muy importante para nuestra tranquilidad como ciudadanos", consideró el experto en entrevista con Sputnik.El académico señaló que Sheinbaum "inició con el pie derecho" en materia de seguridad con las reformas establecidas en el mayor orden jurídico y estimó que existe un "panorama muy favorable" para la defensa en derechos humanos. Agregó que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han marcado diferencia respecto a los de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, en cuanto a la estrategia de combate al crimen.El académico Oscar Isaac García estimó que para garantizar el respeto a los derechos humanos en las actuaciones de la Secretaría de Seguridad federal y de la Guardia Nacional se debe realizar una "estricta observancia de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad" para asegurar que en las investigaciones no se cometan violaciones a la privacidad, al debido proceso y la presunción de inocencia."La seguridad en México cuenta con profesionales"Javier Oliva Posada, doctor en Ciencia Política e investigador de la UNAM, calificó la reforma a la seguridad como "positiva", con ajustes importantes en el rubro de inteligencia y destacó a los perfiles de quienes se encargarán de esta estrategia, como Omar García Harfuch. "La reforma va a ser proporcional a la expectativa de los resultados", consideró en entrevista para Sputnik. El investigador consideró que con la iniciativa se buscará que la secretaría continúe y agilice las investigaciones, que el Ministerio Público o las fiscalías integren de manera inapropiada o incompleta, con la finalidad de reducir la "tasa de impunidad de los delitos de 98%" en el país latinoamericano.El analista señaló que la reforma en la materia era necesaria y recordó que la presidenta Sheinbaum prometió que las labores de inteligencia se fortalecerán, no solamente para perseguir los delitos, sino para prevenirlos. En todos los sexenios, los presidentes, incluyendo a la actual mandataria, han modificado los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, aseguró.Reforma a la Secretaría de Seguridad federal:

https://noticiaslatam.lat/20241002/claudia-sheinbaum-tendra-como-mayor-desafio-resolver-la-crisis-de-seguridad-1157930903.html

https://noticiaslatam.lat/20241008/gobierno-de-mexico-presenta-la-estrategia-nacional-de-seguridad-para-este-sexenio-1158088394.html

https://noticiaslatam.lat/20241010/efectos-del-plan-de-seguridad-de-sheinbaum-seran-a-muy-largo-plazo-que-le-depara-a-mexico-1158067985.html

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, omar garcía harfuch, clara brugada, ciudad de méxico (cdmx), cámara de diputados, universidad nacional autónoma de méxico (unam)