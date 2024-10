https://noticiaslatam.lat/20241008/gobierno-de-mexico-presenta-la-estrategia-nacional-de-seguridad-para-este-sexenio-1158088394.html

Gobierno de México presenta la estrategia nacional de seguridad para este sexenio

El Gobierno de México presentó la estrategia de seguridad que se desplegará en el territorio nacional durante el sexenio de la presidenta mexicana, Claudia... 08.10.2024, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, indicó que este plan se desarrollará en cuatro ejes:Sumado a esta estrategia, García Harfuch delineó tres objetivos del Gobierno mexicano para la construcción de una paz duradera del país latinoamericano.Para alcanzarlos, expresó el secretario de Seguridad de México, se pretende consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia con mejores capacidades de investigación, una plantilla laboral más robusta y herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo óptimo de sus funciones.En entrevista previa para Sputnik, el doctor José Antonio Álvarez, adscrito al programa de posgrado en Derecho y Política Criminal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresó que la crisis de violencia que vive el país latinoamericano requiere el uso de la fuerza por parte del Estado."Atacarlos contundentemente, eliminarlos, no solamente mandarlos a la cárcel, sino enfrentarlos con fuego. Esta parte quirúrgica de dónde golpear no se da en este país y eso es lo que yo creo que ya se requiere", señaló.Para el experto de la UNAM, la respuesta al crimen también necesita una simbiosis entre los poderes Ejecutivo y Judicial, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la que no existe actualmente.

