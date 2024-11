https://noticiaslatam.lat/20241118/la-aprobacion-de-la-presidente-de-peru-toca-un-minimo-historico-1159112800.html

La aprobación de la presidente de Perú toca un mínimo histórico

LIMA (Sputnik) — La aprobación ciudadana a la gestión de la presidente de Perú, Dina Boluarte, alcanzó un mínimo histórico con un 3%, mostró un sondeo... 18.11.2024, Sputnik Mundo

En octubre, el nivel de aprobación había sido de 5%.Las cifras son las más bajas desde 1985, cuando se empezaron a realizar sondeos para medir la aprobación ciudadana de un mandatario. La encuesta de Datum mostró que la aprobación de la presidenta alcanza un 3% entre las mujeres, mientras que un 94% la desaprueba y un 3% no emite opinión.Por su parte, la población masculina aprueba en un 4% la labor de la jefa de Estado, mientras que un 93% la desaprueba y un 3% no opina.El sondeo revela que, según los niveles socioeconómicos, la aprobación de Boluarte en los niveles A y B (los más favorecidos) es del 4%, mientras que su desaprobación es del 94% y un 2% no emite opinión.Por su parte, en el nivel socioeconómico E, el más deprimido, la aprobación alcanza un 6%, mientras que su desaprobación es de un 90% y un 4% no opina.La encuesta se realizó a nivel nacional a 1.204 personas, entre los días 7 al 11 de noviembre y con un margen de error de +/- 2,8%.

