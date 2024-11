https://noticiaslatam.lat/20241115/no-valoro-a-la-region-por-que-america-latina-dio-la-espalda-a-noboa-en-la-cumbre-iberoamericana-1159058202.html

"No valoró a la región": ¿por qué América Latina dio la espalda a Noboa en la Cumbre Iberoamericana?

"No valoró a la región": ¿por qué América Latina dio la espalda a Noboa en la Cumbre Iberoamericana?

La Cumbre Iberoamericana de Ecuador estuvo marcada por la ausencia de la gran mayoría de los presidentes invitados y particularmente los sudamericanos. En... 15.11.2024, Sputnik Mundo

Las numerosas ausencias de mandatarios, especialmente los sudamericanos, marcaron a la XXIX Cumbre Iberoamericana que se desarrolló en la ciudad ecuatoriana de Cuenca al punto de impedir la firma de una declaración oficial de la cumbre. Mientras México, Nicaragua y Venezuela ni siquiera estuvieron representados, solo cuatro de los otros 18 invitados enviaron a Ecuador mandatarios o representantes de primer nivel.Entre las ausencias había algunas ya esperadas como la de México, que rompió relaciones con Ecuador tras la invasión de la Policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito en el mes de abril, pero también algunas sorpresivas como la del presidente paraguayo, Santiago Peña, que canceló su viaje por "razones de seguridad" o la del argentino Javier Milei, que prefirió viajar a EEUU para encontrarse con el presidente electo, Donald Trump, en un evento partidario.También se hizo sentir la falta del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, que en pocos días albergará la Cumbre del G20 en su país. La mandataria peruana, Dina Boluarte, también se ausentó debido a que es la anfitriona de la cumbre de la APEC que reúne al mandatario estadounidense, Joe Biden, y al chino, Xi Jinping, entre otros, en territorio peruano.Así la cumbre solo contó con cinco autoridades de primer nivel: el propio presidente ecuatoriano Daniel Noboa; su par de República Dominicana, Luis Abinader; el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot; el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, y el rey de España, Felipe VI.A pesar de que el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, garantizó que el compromiso de todos los países se mantiene a pesar de las ausencias, el rechazo de tantos mandatarios deslució un evento que era de suma importancia para el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.La invasión a la Embajada a México, factor determinanteEn diálogo con Sputnik, el analista político ecuatoriano Pablo Iturralde consideró que las ausencias pueden atribuirse, en primer lugar, a "las condiciones precarizadas del país" marcadas por una crisis de seguridad y problemas energéticos que motivan apagones masivos de largas horas cada día. Pero, en segundo lugar, mencionó una "incapacidad del Gobierno ecuatoriano por mostrar liderazgo" en la región.Además, según Iturralde, Noboa no ha manejado bien "la comunicación con otros gobiernos" de la región. "Es uno de los presidentes que más ha viajado, pero cuando viaja solo participa de foros internacionales, no mantiene reuniones oficiales con los mandatarios", lamentó el analista.En la misma línea, consideró que el presidente ecuatoriano erosionó el vínculo con varios mandatarios latinoamericanos al hacer declaraciones públicas. En junio, por ejemplo, Noboa concedió una entrevista a la revista estadounidense The New Yorker en la que calificó a Milei de "engreído", al colombiano Gustavo Petro como un "esnob izquierdista" y al salvadoreño Nayib Bukele como "arrogante".Sin mirar a la regiónPara Iturralde, estos errores cometidos por Noboa no resultan de "una cuestión ni siquiera ideológica" sino que directamente responden a "la ignorancia, la falta de experticia y la falta de responsabilidad" con la que el presidente ecuatoriano se maneja internacionalmente.El analista consideró que, en el fondo, el mal relacionamiento que Noboa ha tenido con sus pares latinoamericanos se explica porque el mandatario ecuatoriano "no ha valorado la integración regional" como instrumento para el desarrollo de una industria.El analista apuntó que, bajo ese esquema, Noboa no ha sabido apuntar a una integración regional basada en "lógicas de encadenamientos industriales e intercambios comerciales más complejos" sino que centra su mirada en EEUU como único socio comercial principal.Por eso, Iturralde sostuvo que Ecuador debería apostar a la recuperación de proyectos de integración como la Unasur o la CELAC, aunque admitió que no puede haber "mucha expectativa" de que el presidente ecuatoriano recurra a esas herramientas. "Este Gobierno apunta más a tratados de libre comercio, fundamentalmente en el área del Pacífico, pero no va a obtener el apoyo de México y EEUU, por lo que seguramente quedará estancado", concluyó.

