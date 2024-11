https://noticiaslatam.lat/20241118/china-condena-el-permiso-concedido-a-ucrania-para-atacar-rusia-y-exhorta-a-la-paz-1159104412.html

China condena el permiso concedido a Ucrania para atacar Rusia y exhorta a la paz

China condena el permiso concedido a Ucrania para atacar Rusia y exhorta a la paz

Sputnik Mundo

PEKÍN (Sputnik) — El alto el fuego y la búsqueda de una solución política al conflicto en Ucrania responde a los intereses de todos los países, declaró el... 18.11.2024

El diplomático enfatizó que en la crisis ucraniana "la prioridad principal es aplacar la situación lo antes posible". Agregó que el enfoque de China hacia el tema "contrasta marcadamente con la práctica de aplicar dobles raseros y echar más leña al fuego de la crisis ucraniana, elegida por algunos países". En cuanto a los rumores de que China supuestamente coopera con Rusia en la producción de drones militares, el portavoz afirmó que el país "siempre mantuvo una posición prudente y responsable en materia de exportaciones militares, nunca ha suministrado armas letales a las partes de un conflicto y siempre ha controlado estrictamente los drones militares y de doble uso de acuerdo con las leyes y reglamentos". Lin Jian subrayó que la parte china espera que los demás países y sus representantes no especulen, calumnien ni difamen a China sin ningún tipo de pruebas. El 17 de noviembre, el diario The New York Times informó que el saliente presidente de EEUU, Joe Bien, dio luz verde a Kiev para el uso de misiles Atacms de largo alcance para ataques dentro de Rusia. El mismo día, el periódico Le Figaro afirmó que Francia y el Reino Unido autorizaron a Ucrania a atacar el territorio ruso con los misiles de largo alcance Scalp/Storm Shadow. Sin embargo, este 18 de noviembre el medio retiró de su sitio web esta información. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló con anterioridad que los países de la OTAN "deben entender con qué están jugando" cuando hablan de permitir a Kiev lanzar ataques en el interior de Rusia con misiles suministrados por Occidente. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Según el Kremlin, la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

