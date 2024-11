https://noticiaslatam.lat/20241117/el-lider-chino-expresa-a-washington-que-lineas-no-deben-cruzarse-en-la-relacion-bilateral-1159081009.html

El líder chino expresa a Washington qué líneas no deben cruzarse en la relación bilateral

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, marcó las líneas que no se deben cruzar en la relación con Estados Unidos en su reunión de este 16 de... 17.11.2024, Sputnik Mundo

En la reunión Xi declaró que es importante no desafiar "las líneas rojas y los principios primordiales".Las contradicciones y diferencias entre dos grandes países como China y Estados Unidos son inevitables. Pero una parte no debe socavar los intereses fundamentales de la otra, y mucho menos buscar el conflicto o la confrontación, afirmó el presidente de China, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático. "Son las barreras y redes de seguridad más importantes para las relaciones entre China y Estados Unidos", agregó el líder chino.El presidente Xi Jinping subrayó que la paz y la estabilidad a través del Estrecho (de Taiwán) y las actividades separatistas "independentistas de Taiwán" son tan irreconciliables como el agua y el fuego."Si Estados Unidos se preocupa por mantener la paz a través del Estrecho de Taiwán, es crucial que vea claramente la verdadera naturaleza de Lai Ching-te (presidente del territorio) y las autoridades del DPP al buscar la "independencia de Taiwán", trate la cuestión de Taiwán con una prudencia extra, se oponga inequívocamente a la "independencia de Taiwán" y apoye la reunificación pacífica de China", subrayó.Xi argumentó que el derecho del pueblo chino al desarrollo no debe ser privado ni ignorado. "Si bien todos los países necesitan salvaguardar su seguridad nacional, no deben exagerar el concepto de seguridad nacional, y menos aún utilizarlo como pretexto para maniobras malintencionadas destinadas a constreñir y contener a otros países", dijo.En cuanto a las acusaciones estadounidenses a Pekín de llevar a ataques cibernéticos contra países occidentales, el líder chino dijo que no hay pruebas que apoyen esta afirmación que calificó de "irracional".Sobre los conflictos en el mar meridional de China, Xi aseguró que defiende firmemente su territorio, soberanía y derechos e intereses marítimos en la zona. Que el diálogo y las consultas entre los Estados implicados son siempre la mejor manera de gestionar las diferencias y que Estados Unidos "no debe involucrarse en disputas bilaterales sobre las islas y arrecifes relevantes de Nansha Qundao, ni debe ayudar o instigar a que se realicen provocaciones".En cuanto a Ucrania, el líder chino dijo que la posición y las acciones de China siempre han sido justas y claras. "China lleva a cabo la diplomacia itinerante y la mediación para promover las conversaciones de paz, hace todo lo posible por la paz y se esfuerza por la desescalada. China no permite que se produzcan conflictos y agitación en la Península coreana. No se quedará de brazos cruzados cuando su seguridad estratégica y sus intereses fundamentales se vean amenazados", afirmó.El presidente Xi declaró en la reunión que no debe librarse una nueva Guerra Fría. "Contener a China es imprudente, inaceptable y está abocado al fracaso", dijo el mandatario. También dejó claro que es importante que las palabras se correspondan con los hechos: ."Un hombre no puede establecerse sin credibilidad. China siempre ha cumplido sus palabras. Si siempre dice una cosa pero hace otra, perjudicará su propia imagen y minará la confianza entre China y Estados Unidos". También comentó que es importante tratarse como iguales y que ni China ni Estados Unidos deben tratar de remodelar al otro según su propia voluntad, suprimir al otro desde la llamada "posición de fuerza" o privar al otro del legítimo derecho al desarrollo para mantener su condición de líder.

