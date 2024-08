https://noticiaslatam.lat/20240830/una-reunion-de-xi-y-sullivan-no-detendra-la-escalada-contra-china-desatada-por-eeuu-1157167657.html

Una reunión de Xi y Sullivan no detendrá la "escalada contra China" desatada por EEUU

Una reunión de Xi y Sullivan no detendrá la "escalada contra China" desatada por EEUU

30.08.2024

Después de la visita de Sullivan a Pekín y los encuentros con los altos funcionarios chinos, se espera que la misión vaya seguida de una llamada entre Xi y el presidente estadounidense Joe Biden en las próximas semanas.Aunque la reunión fue presentada como un intento de mejorar las relaciones entre las dos mayores economías y Ejércitos del mundo, la analista especializada en Asia-Pacífico no cree "que eso sea realmente posible".De acuerdo con la experta, Pekín afirma eso explícitamente en su declaración y desea que los estadounidenses también lo confirmen, "pero EEUU no lo menciona".A pesar de las ocasionales insinuaciones públicas de Estados Unidos, sus acciones se han dirigido sistemáticamente a limitar el crecimiento y la influencia de China, prosiguió la analista. Con ello, Noh se refirió tanto a la injerencia estadounidense en el conflicto en torno a Taiwán como la guerra económica contra Pekín, en concreto, las sanciones estadounidenses contra la industria china de los microchips."[Los estadounidenses] dijeron que tenían a China asfixiada y que la estaban estrangulando con intención de matarla, que era una declaración de guerra. Nunca se retractaron de esas declaraciones", recordó.Todo ello, en opinión de la experta, significa que Washington "va a continuar la guerra tecnológica contra China".Abordando el tema de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024 y la relación del futuro presidente con China, Noh sugirió que, si bien el expresidente estadounidense Donald Trump había hecho bastante por complicar las relaciones con Pekín, la Administración Biden "ha actuado mucho, mucho, mucho peor".A continuación, Noh especuló que Sullivan con su visita quería estabilizar las relaciones antes de los comicios en Estados Unidos, pero, a juicio de la analista, tras los comicios "la escalada contra China continuará".Por tanto, continuó la especialista, desde la perspectiva china no hay buenas opciones en noviembre. A su parecer, Pekín "no está haciendo planes para ninguna de las dos Administraciones [Donald Trump o Kamala Harris]" y la mirada china "es literalmente a largo plazo"."Los chinos creen que si pueden evitar la guerra, y si logran eludir la guerra nuclear, entonces, con el tiempo, las cosas se estabilizarán y con suerte Estados Unidos encontrará un modus vivendi", concluyó.

