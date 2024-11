https://noticiaslatam.lat/20241115/trump-promete-trabajar-muy-duro-para-poner-fin-al-conflicto-en-ucrania-1159039677.html

Trump promete "trabajar muy duro" para poner fin al conflicto en Ucrania

Trump promete "trabajar muy duro" para poner fin al conflicto en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente electo de EEUU, Donald Trump, afirmó que su administración no escatimará esfuerzos para poner fin al conflicto armado en...

El ganador de las presidenciales estadounidenses no desveló cuál es su plan para lograr el cese de hostilidades. En el pasado, Trump prometió repetidas veces resolver el conflicto en cuestión de 24 horas. Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

