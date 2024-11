https://noticiaslatam.lat/20241115/amenazas-de-trump-al-sector-automotor-mexicano-serian-una-moneda-de-cambio-para-obtener-beneficios-1159016623.html

Amenazas de Trump al sector automotor mexicano serían una "moneda de cambio" para obtener beneficios

Amenazas de Trump al sector automotor mexicano serían una "moneda de cambio" para obtener beneficios

Sputnik Mundo

El reciente triunfo de Donald Trump en los comicios presidenciales de EEUU encendió las alertas en el sector automotriz mexicano ante la posibilidad de que el... 15.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-15T18:30+0000

2024-11-15T18:30+0000

2024-11-15T18:30+0000

economía

donald trump

eeuu

aranceles

asociación mexicana de la industria automotriz

gobierno de méxico

méxico

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

vehículos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0e/1158242361_0:128:3413:2048_1920x0_80_0_0_e940a24a6bc8bf77f57b61477d40fdef.jpg

Durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, Donald Trump amagó con imponer aranceles a automóviles fabricados en México, aunque muchas veces sus advertencias resultaron ambiguas, pues no ha dejado totalmente claro si se refiere a todo vehículo fabricado en el país latinoamericano o solamente a los autos chinos ensamblados en territorio mexicano.El pasado 15 de octubre, Trump dijo que México "no va a vender ni un solo coche en Estados Unidos" en caso de que él llegara a la Casa Blanca, y advirtió con imponer aranceles "terribles" para "traer de vuelta" a las empresas estadounidenses. No fue todo. También comentó que "China está construyendo enormes fábricas de automóviles en México" y que estos "van a venderlos en Estados Unidos". ¿Una 'moneda de cambio' útil?Integrantes del sector automotriz mexicano explican que, en efecto, Trump podría fijar aranceles a los autos mexicanos, pues estaría dentro de sus facultades como próximo presidente de Estados Unidos."Trump amenaza a México porque tendría la facultad que le da la Ley de Expansión Comercial de 1962 a través de la sección 201 y 31. Ello le permitiría tomar medidas arancelarias o de cualquier índole para proteger a su nación, argumentando la protección de la seguridad nacional", explica en entrevista con Sputnik Alberto Bustamante, director de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz en México (Anaspa).Bustamante sostiene que Trump podría utilizar al sector automotriz mexicano —que es una de las principales fuentes de exportaciones de México— como moneda de cambio para lograr avances en otros ámbitos, como reducir la migración ilegal proveniente de México y Centroamérica, controlar el narcotráfico de fentanilo y otras drogas hacia suelo estadounidense y obtener mayores resultados contra los cárteles del crimen organizado que operan en la nación gobernada por Claudia Sheinbaum. Pero también existe la posibilidad de que Donald Trump cumpla con su amenaza arancelaria, aunque hay una "muy baja probabilidad" de que lo concrete, dice en entrevista con Sputnik Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Sin embargo, en el hipotético escenario de que los aranceles sean impuestos, México y Estados Unidos deberían preocuparse por las probables severas afectaciones a sus respectivas economías, ya que en ese caso no solo habría un afectado. 'Un balazo en el pie'César Roy Ocotla, analista de geopolítica automotriz, considera en charla con Sputnik que, al imponer aranceles en autos fabricados en México, Trump le haría daño a la economía estadounidense. Roy Ocotla recuerda también que México es el principal proveedor de automóviles a Estados Unidos, pues, en enero de 2024, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el 19% de los vehículos que circulan en esa nación fueron fabricados en el país latinoamericano. Además, México es el mayor proveedor de autopartes para Estados Unidos, representando el 42,9% de todas las importaciones en este rubro, según datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).El experto agrega que los aranceles podrían afectar principalmente a empresas estadounidenses, pues General Motors es el principal fabricante y exportador de automóviles en México. "El primer lugar de exportación en la industria automotriz en México es General Motors, una empresa estadounidense, ¿cómo le va a aplicar aranceles a una empresa estadounidense?”, agrega Roy Ocotla.De acuerdo con datos de General Motors, en 2023, la compañía estadounidense se consolidó como el primer productor de la industria mexicana, con 722.631 unidades fabricadas en sus tres complejos de manufactura ubicados en suelo mexicano. De igual forma, el mismo año se posicionó de nueva cuenta como el principal exportador de unidades, con 721.886 unidades.Alberto Bustamante coincide en que, "si Trump cumple con esa promesa de campaña, se enviarán los vehículos a Estados Unidos con el pago de ese arancel y ese arancel se le va a transferir a los usuarios finales, que son los estadounidenses". La respuesta la dará el GobiernoRosales Zárate revela que, como gremio del sector automotriz de México, no hay un plan o estrategia para responder ante la posible imposición de aranceles contra los autos fabricados en México. Según él, quien tendría que responder es el Gobierno de México."No tenemos una herramienta de respuesta. En la parte preventiva nos insertamos como lo hemos hecho y lo haremos dentro del pool de acompañamiento del Gobierno federal, como parte del sector empresarial y dentro del mercado automotor, en la promoción y la integración de información en la propuesta de estrategia", dijo el presidente de la AMDA.Sobre el papel del Gobierno ante esta amenaza, Roy Ocotla considera que México cuenta con una presidenta fuerte, Claudia Sheinbaum, que puede negociar cara a cara con la Administración Trump."Afortunadamente en México existe una presidenta de pantalones. Tenemos una presidenta fuerte en México: determinada, sólida, gente de izquierda muy auténtica que va a ponerse con Trump, al tú por tú, de igual a igual", concluye el analista.

https://noticiaslatam.lat/20240920/el-sector-automotriz-de-mexico-podria-salir-beneficiado-de-la-guerra-comercial-mexico-eeuu-1157617599.html

https://noticiaslatam.lat/20241009/brasil-una-alternativa-para-la-industria-automotriz-mexicana-y-tambien-un-ferreo-contendiente-1158078563.html

https://noticiaslatam.lat/20190404/trump-amenaza-con-aranceles-a-autos-importados-de-mexico-1086516653.html

https://noticiaslatam.lat/20241014/el-potencial-de-cooperacion-entre-china-y-mexico-en-la-fabricacion-de-vehiculos-es-enorme-1158236944.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

donald trump, eeuu, aranceles, asociación mexicana de la industria automotriz, gobierno de méxico, méxico, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, vehículos, general motors