"El fallo fortalece a Milei": la política argentina reacciona ante la condena a Cristina Kirchner

El máximo tribunal penal confirmó la condena a la ex presidenta, acusada de administración fraudulenta. Si bien la sentencia la inhabilita a volver a ocupar un... 14.11.2024, Sputnik Mundo

Cristina Fernández de Kirchner volvió a recibir un duro revés del Poder Judicial argentino. La Cámara de Casación penal —tribunal de segunda instancia— convalidó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos contra la expresidenta por la comisión de hechos de corrupción. La exmandataria apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), como última instancia para exigir su absolución.Hasta que la Corte se expida, lo cual puede demorar incluso años, la condena no está firme, por lo que la dirigente sigue en libertad y las especulaciones sobre futuro electoral de cada a las legislativas del 2025 se mantienen en pie, máxime cuando se trata de la flamante presidenta del Partido Justicialista, el órgano institucional del peronismo, la principal fuerza de oposición a Javier Milei.El fallo ratificó la sentencia emitida por un tribunal federal que en 2022 halló a Kirchner culpable del delito de administración fraudulenta y de liderar una asociación ilícita durante sus años de Gobierno (2007-2015), en el marco de la causa conocida como "Vialidad". De acuerdo al fallo original, Kirchner habría desarrollado "vínculos promiscuos y corruptos" con Lázaro Báez, empresario responsable de la obra pública en una provincia del sur del país, muy cercano a la familia de la ex presidenta.En un comunicado previo a la sentencia, Fernández denunció lawfare y consideró que el proceso judicial fue un "show", al cual ligó directamente con su flamante asunción al frente del Partido Justicialista: "tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho", expresó en sus redes sociales. "¿El verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida", denunció.La noticia generó la reacción inmediata de todo el arco político. El propio Javier Milei lo celebró en sus redes sociales: "hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción". Incluso el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) se expidió al respecto: "un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro", afirmó.Un arma de doble filo"El fallo fortalece a Milei, que pretende montarse el sayo de la honestidad, ante la idea de la 'casta' dirigencial", dijo a Sputnik el analista político Santiago Giorgetta. Sin embargo, el consultor remarcó que "paradójicamente, esto devuelve una centralidad insoslayable a Cristina, en torno a la cual se expresó toda la dirigencia, desde el presidente, hasta Mauricio Macri o gobernadores provinciales.La funcionalidad que tiene para el Gobierno el fallo judicial despierta suspicacias entre aquellos más afines a las ideas de la expresidenta. "Esto es una clara prueba de la persecución judicial: no han existido estos hechos ni la responsabilidad de Cristina, porque en verdad los detalles de la causa responden a la necesidad de crear un expediente para proscribirla del mapa político", denunció en diálogo con Sputnik Carlos Rozansky, exjuez federal.Del otro lado de la "grieta" ideológica que aún divide a la sociedad argentina, la lectura es diametralmente opuesta. En diálogo con Sputnik, la abogada Silvina Martínez, —denunciante en las causas Hotesur y Los Sauces, donde también se investiga a Kirchner— consideró que "no es cierto que acá haya habido persecución. Esto comenzó en 2008 por presuntos hechos de corrupción en la obra pública, en plena presidencia de Cristina".El impacto puertas adentroLa condena habilita una lectura por partida doble. Más allá del expediente en sí, lo cierto es que la fecha de la sentencia —fijada hace meses— coincidía con la semana en la que, de acuerdo al cronograma original, iban a realizarse las elecciones internas del Partido Justicialista, con Kirchner como favorita. Finalmente, los comicios no se concretaron porque la lista opositora no juntó los requisitos formales, por lo que la exmandataria terminó siendo ungida antes de lo previsto.Según Giorgetta, la centralidad de la dirigente se refuerza con hechos como este. "Mientras Cristina siga presente, incluso como portada de noticia por un fallo judicial, va a ser indiscutible su liderazgo. La expresión de la mayoría del peronismo alineado detrás de su figura refleja su peso en el movimiento", apuntó.El cuadro regionalLa repercusión excedió las fronteras argentinas. Manifestaciones de solidaridad con Kirchner, como la expresada por el Grupo de Puebla, refuerzan las sospechas que pesan sobre el sistema de administración de Justicia en la región, con elocuentes casos recientes que tienen como protagonistas al brasileño Lula Da Silva o al ecuatoriano Rafael Correa.Incluso el retorno triunfal de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos —a pesar de acumular más de 30 procesos judiciales en su contra— grafica la imagen de los tribunales en distintos países americanos. Según Giorgetta, "la razón por la cual la Justicia tiene tan mala prensa es que la sociedad desconfía, incluso con sus diferencias ideológicas. La denuncia de Cristina por lawfare bien puede aplicarse a Mauricio Macri, también investigado"."Condenas como la de hoy ponen en dudas el correcto funcionamiento de la justicia, que tiene la peor valoración en la sociedad argentina entre los sectores de poder, incluso por debajo de la pésima imagen del Fondo Monetario Internacional", enfatizó el analista.

