Ministro de Finanzas de Israel gira órdenes para preparar la anexión de Cisjordania ocupada

"He dirigido el inicio del trabajo profesional para preparar la infraestructura necesaria para aplicar la soberanía israelí sobre Judea y Samaria", dijo el ministro durante una reunión de su partido en la Knéset (Parlamento israelí). Además, Smotrich manifestó su esperanza de que la próxima Administración de Estados Unidos reconozca el impulso de Israel por la "soberanía" sobre los territorios ocupados por Tel Aviv desde 1967, informó Al Jazeera.Según el ministro de Finanzas, en la coalición gobernante existe un amplio acuerdo sobre la anexión de los territorios ocupados. Además, aseguró que, para bloquear la formación de un Estado palestino, es necesario "aplicar la soberanía israelí sobre los asentamientos en Judea y Samaria". Nabil Abu Redeuneh, portavoz del presidente palestino Mahmud Abás, dijo al respecto que los comentarios de Smotrich confirman la intención del Gobierno israelí de anexarse la Cisjordania ocupada, desafiando al derecho internacional. "Hacemos plenamente responsables a las autoridades de ocupación israelíes de las repercusiones de estas peligrosas políticas. Estados Unidos también fue responsable del continuo apoyo que ofreció a la agresión de Israel", dijo el vocero. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo que, si bien los líderes del movimiento de colonos pueden confiar en que Trump podría inclinarse a apoyar tales medidas, el Gobierno no había tomado ninguna decisión. "Aún no se ha tomado una decisión sobre el tema. La última vez que discutimos este tema fue durante el primer mandato del presidente Trump. Y, si es relevante, se discutirá nuevamente también con nuestros amigos en Washington", dijo Saar desde Jerusalén. En julio de este año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal la ocupación israelí de las tierras palestinas y le exigió al país hebreo poner fin a esta situación inmediatamente. Además, la CIJ pidió a Tel Aviv terminar con todas las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a sus colonos de Cisjordania.Desde el inicio del monitoreo por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2017, el número de asentamientos organizados por Israel en territorios palestinos ha alcanzado este año una cifra récord de 24.300, lo que, según un informe de la ONU, amenaza cualquier posibilidad de existencia de una nación palestina.En medio de la guerra en curso en Oriente Medio, Israel registró en 2024 el mayor número de aprobaciones de nuevas ocupaciones en Cisjordania de los últimos 30 años: más de 18.500 solicitudes.

