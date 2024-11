https://noticiaslatam.lat/20241114/argentina-habria-retirado-a-su-delegacion-de-la-cumbre-del-clima-cop29-1159012275.html

Argentina habría retirado a su delegación de la cumbre del clima COP29

Argentina habría retirado a su delegación de la cumbre del clima COP29

Sputnik Mundo

14.11.2024, Sputnik Mundo

El Gobierno de Argentina decidió retirar a los representantes que había enviado para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio...

Según reporta el diario argentino La Nación, los representantes tuvieron que regresar al país sudamericano por órdenes del Gobierno de Milei, tras participar de manera discreta en las primeras jornadas de la reunión mundial que busca detener los efectos el calentamiento global.Los representantes que tuvieron que abandonar la COP29 son tres técnicos enviados a Bakú, Azerbaiyán, por el Ministerio de Ambiente para realizar informes y capacitaciones vinculadas con el evento; sin embargo, recibieron la orden de regresar al país. "La instrucción de la Cancillería es que los técnicos regresen”, dijo una fuente al diario argentino. Por la Cancillería asistieron cuatro funcionarios y la embajadora en Azerbaiyán, Mariángeles Bellusci. La subsecretaria nacional de Ambiente, Ana Lamas, confirmó que "la delegación regresa al país" y que, por el momento, la medida no implica que Argentina deje el Acuerdo de París, según reporta la prensa española. Una fuente de Asuntos Ambientales de la Cancillería de Argentina reveló a CNN que otra parte de la delegación que tenía previsto viajar el 13 de noviembre no lo hará y que el equipo que trabajaba en la cumbre no seguirá participando.Según recuerda La Nación, "el presidente Javier Milei niega el cambio climático y se muestra convencido de que las medidas para paliar sus efectos sobre el planeta son parte de la agenda 'socializante' que intenta 'imponer' la ONU”.Milei es conocido como negacionista del calentamiento global y durante la campaña que lo llevó a ser el actual presidente de Argentina dejó muy clara su postura.

argentina

azerbaiyán

