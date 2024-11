https://noticiaslatam.lat/20241106/milei-expulsa-a-personal-jerarquico-de-la-cancilleria-las-purgas-ideologicas-generan-preocupacion-1158806309.html

Milei expulsa a personal jerárquico de la Cancillería: "Las purgas ideológicas generan preocupación"

Milei expulsa a personal jerárquico de la Cancillería: "Las purgas ideológicas generan preocupación"

El flamante canciller argentino Gerardo Werthein solicitó la renuncia a los secretarios y subsecretarios del ministerio, en medio de las auditorías anunciadas... 06.11.2024, Sputnik Mundo

El nuevo ministro argentino de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, inició su gestión con una contundente medida: el pedido de renuncia a toda la plana mayor de la Cancillería. Bajo la premisa de identificar a los diplomáticos "traidores" y "enemigos de las agendas de la libertad", el Gobierno anunció que evaluará caso por caso el perfil de cada funcionario para definir su expulsión o continuidad.La medida se inscribe en medio de las fuertes tensiones desatadas tras la expulsión de la ex canciller Diana Mondino, quien había avalado que Argentina votara en Naciones Unidas a favor del levantamiento del bloqueo impuesto a Cuba por parte de Estados Unidos, en sintonía con la histórica posición de Buenos Aires al respecto. Leído como un desafío al alineamiento irrestricto hacia Washington profesado por el Ejecutivo, el pronunciamiento le costó el puesto a la ministra."Todos los responsables van a ser sumariados y echados. Si quieren manejar un país, que vayan y ganen las elecciones. Son traidores a la Patria. Vos no podés ir y votar cualquier cosa porque a vos te parece", sostuvo el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva.Consultado respecto al anuncio –inédito en la historia argentina– el portavoz presidencial Manuel Adorni aclaró que la medida no implica la expulsión inmediata de todos los secretarios y subsecretarios de la Cancillería. "Parte del trabajo de Gerardo Werthein va a ser reducir todo lo que se tenga que reducir, que no es ni más ni menos que lo que todos venimos haciendo en las diferentes áreas", afirmó el vocero.El tembladeral en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cobró notoriedad pública el 18 de octubre, cuando el presidente Milei envió una carta al personal diplomático en la que instaba al funcionariado de la cancillería a adoptar el nuevo alineamiento profesado por el Gobierno, en sintonía con el "cambio de época".Semanas más tarde, al confirmarse la eyección de Diana Mondino de la Cancillería, un comunicado de la Oficina del Presidente precisaba que el Gobierno avanzaría en "identificar a los impulsores de agendas enemigas de la libertad".Alerta diplomática"Esto enciende una alerta respecto a la deriva institucional del Gobierno", dijo a Sputnik el politólogo y analista internacional Claudio Fantini. El experto consideró que "las purgas ideológicas generan preocupación: anuncios de este tipo nunca son auspiciosos, y menos en un área tan sensible como la Cancillería".La lectura de Fantini es compartida entre sus colegas. En diálogo con Sputnik, el analista internacional Sebastián Schulz tildó de "peligroso" el anuncio del Ejecutivo. "Forzar al cuerpo diplomático de carrera a obedecer a las preferencias de un Gobierno puede atentar contra las políticas de Estado que Argentina ha mantenido históricamente. Esto se verifica, por ejemplo, en la expulsión de Mondino por haber avalado el voto contra el embargo a Cuba".Sin embargo, el experto consideró que, en la práctica, la remoción de cualquier funcionario que no acepte acríticamente la nueva doctrina resulta improbable. "No creo que esto avance porque el personal diplomático tiene herramientas para frenarlo, pero el objetivo del anuncio es de carácter simbólico: busca un quiebre interno en la Cancillería, al igual que otros ministerios", sostuvo.Un gesto de cara a WashingtonSegún el sociólogo, el discurso acerca del embanderamiento en torno a las "ideas de la libertad" en realidad "reafirma el alineamiento irrestricto hacia Estados Unidos". "Está delineándose una política exterior más radical que deja de lado los intereses permanentes del país, los cuales subyacen a las preferencias de cada presidente en particular", destacó Schulz.Consultado al respecto, Farini fue contundente: "este es un servilismo inútil hacia Estados Unidos", sentenció. "Washington hoy está mucho más aislado que en la década de 1990. La foto de la votación en la ONU sobre el bloqueo a Cuba es elocuente: esta vez solamente tuvo el apoyo de Israel, con el resto de la comunidad internacional manifestándose abiertamente en contra", apuntó.No obstante, las voces consultadas coincidieron en que, pese a la grandilocuencia de las medidas anunciadas, ninguna de ellas es irreversible en caso de que Argentina retome eventualmente el sendero diplomático que la caracterizó a lo largo de las últimas décadas.Según Schulz, "todos estos cambios son corregibles. Justamente, Milei prueba cada día que no hay lineamientos que no puedan modificarse. Sin embargo, esto condiciona el futuro del país porque lo aísla de una gran porción del planeta que manifiesta su preocupación sobre materias en las cuales Argentina se había ganado un lugar a nivel internacional, tales como el cambio climático o los derechos humanos".

