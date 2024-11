https://noticiaslatam.lat/20241114/advierten-que-la-nueva-base-de-eeuu-en-polonia-podria-suponer-una-amenaza-nuclear-para-rusia-1159017268.html

Advierten que la nueva base de EEUU en Polonia podría suponer una amenaza nuclear para Rusia

Los lanzadores verticales Mk 41 VLS de la nueva base de defensa antimisiles estadounidense en Polonia permiten lanzar misiles de crucero Tomahawk con capacidad... 14.11.2024, Sputnik Mundo

El especialista subrayó que sería extremadamente problemático averiguar de antemano la existencia de una sustitución así por medios técnicos de inteligencia, para lo cual se necesitarían fuentes agentes en el propio lugar, lo que no siempre es posible.En opinión del experto, la aparición de la nueva base de defensa antimisiles significa que Estados Unidos está aumentando sus capacidades para interceptar misiles balísticos intercontinentales rusos en un posible conflicto militar.También señaló que anteriormente el sistema antimisiles SM-3 demostró en pruebas prácticas su capacidad para destruir no solo misiles balísticos intercontinentales, sino también satélites en órbita terrestre baja.La base estadounidense de defensa antimisiles Aegis se inauguró oficialmente el 13 de noviembre en la localidad polaca de Rédzikowo, a 165 kilómetros de la frontera rusa. Consta de un radar AN/SPY-1, lanzadores VLS Mk 41 y misiles antibalísticos SM-3 (Standard Missile-3).Anteriormente, el canciller polaco, Radosław Sikorski, admitió que el nuevo complejo militar está diseñado no solo para destruir los misiles iraníes, como había afirmado antes, sino también para derribar los misiles rusos.

