¿Qué se sabe sobre el nuevo secretario de Defensa estadounidense?

Graduado de la Universidad de Princeton y exanalista de Bears Sterns, Hegseth fue oficial de la Guardia Nacional de Minnesota. Participó en las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak y también estuvo desplegado en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, probablemente la prisión estadounidense más conocida en el extranjero. Sin embargo, carece de experiencia militar de alto rango o en seguridad nacional.En su libro titulado Guerra a los guerreros: Detrás de la traición a los hombres que nos mantienen libres, Hegseth acusó a los políticos estadounidenses de izquierda de traicionar a los "guerreros" estadounidenses e insistió en que el Ejército debe volver a la "meritocracia, la letalidad, la responsabilidad y la excelencia".Más que eso, Hegseth actuó como asesor no oficial de Trump durante varios años en la Casa Blanca, reporta CNN. Se esperaba que iba a ocupar distintos cargos en la primera Administración Trump; sin embargo, finalmente fue rechazado en favor de otros candidatos, según señalaron los asesores republicanos.El nombramiento de Hegseth fue una sorpresa para el propio Pentágono, ya que su nombre no figuraba en las listas de posibles candidatos, según cita CNN a funcionarios de Defensa bajo anonimato. Los interlocutores revelaron que se enteraron de la decisión del nuevo presidente apenas unas horas antes de la presentación; uno de ellos subrayó que todos estaban "en shock".Entre otros nombres para ocupar el puesto figuraba el congresista Mike Waltz, por Florida, pero en el último momento Trump le pidió que fuera su asesor de seguridad nacional.Los retos para el nuevo jefe del PentágonoUna vez confirmada su elección, Hegseth estará ocupado en intentar aumentar significativamente el presupuesto de defensa en línea con las promesas de campaña de Trump. Sobre todo, lo que concierne al creciente desafío de la nueva superpotencia, China.Pero su relativa falta de experiencia política e internacional dejó atónitos a algunos críticos. De esta manera, el representante demócrata Dan Goldman, de Nueva York, arremetió contra la elección de Trump. Trump pretende reformular la postura de EEUU hacia Ucrania y Rusia, China, Irán y el conflicto en curso en Oriente Medio, lo que ya sugirió hacer a su equipo de seguridad nacional.Como ejemplo, el triunfador de las elecciones del 5 de noviembre ya expresó en varias ocasiones durante su campaña electoral que sería capaz de acabar con el conflicto ucraniano. Incluso, aseguró que podría resolverlo en un día. Por su parte, el Kremlin, aunque muestra cierto interés, constató que el problema es demasiado complejo para una solución tan simple.La postura de Hegseth en política exteriorEn cuanto a la propia visión del mundo de Hegseth, se mostró como firme partidario de Trump, defendiendo incluso decisiones tan controvertidas como el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020.Hegseth es conocido por su postura belicista hacia Teherán, tachando al país de "maligno" y por ser un gran defensor de la estrecha relación con Tel Aviv. Destacó la importancia de que Estados Unidos sea el "aliado más fuerte" de Israel y acusó a Irán, Hamás e Hizbulá de intentar destruir el Estado judío.Sin ser en absoluto un gran admirador de Rusia, Hegseth postuló, no obstante, que los problemas internos de EEUU —como la inflación y la crisis fronteriza— son mucho más importantes que el conflicto ucraniano.Hegseth criticó a los miembros europeos de la OTAN por su aparente dependencia de la protección estadounidense y su reticencia a gastar lo que les corresponde en defensa, con la esperanza de que EEUU les salvará en caso de apuro.China es aparentemente considerada por Hegseth como una amenaza, viendo cómo afirmaba que Pekín está "construyendo un Ejército específicamente dedicado a derrotar a Estados Unidos".Trump, en su intento de no repetir los errores del pasadoTrump expresó su arrepentimiento por muchas de las personas que nombró en cargos de responsabilidad cuando asumió la Casa Blanca en 2016 y manifestó su molestia con los funcionarios que intentaron bloquear sus órdenes y deseos, frecuentemente impulsivos. Así que esta vez, Trump busca nombrar a leales para su segundo mandato, especialmente para las posiciones clave.Por ejemplo, en su primer mandato Trump tuvo relaciones difíciles con los jefes de Defensa. Así, el exsecretario James Mattis manifestó su protesta después de que Trump anunciara la retirada inmediata de las tropas estadounidenses de Siria, mientras su sucesor Mark Esper advirtió abiertamente sobre la amenaza que representaba la nueva Administración durante la carrera electoral de 2024.Desde 2014, Hegseth colaboraba con Fox News, primero como corresponsal y luego fue nombrado copresentador. Mientras trabajaba para la cadena de televisión, el periodista instó en privado a Trump a indultar a algunos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses acusados de crímenes de guerra. Así, el expresidente indultó a dos militares y restituyó el rango del marine Eddie Gallagher. Esto provocó críticas del entonces secretario Esper y de otros altos mandos militares, quienes advirtieron que un indulto presidencial podría dañar la integridad del sistema judicial militar.

