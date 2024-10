https://noticiaslatam.lat/20241012/sikorski-admite-que-el-escudo-antimisiles-estadounidense-en-polonia-tambien-apunta-a-rusia-1158208165.html

Canciller polaco admite que escudo antimisiles estadounidense en Polonia apunta a Rusia

Canciller polaco admite que escudo antimisiles estadounidense en Polonia apunta a Rusia

Sputnik Mundo

Moscú ha subrayado en repetidas ocasiones que Rusia no tiene intención de atacar a países europeos. Vladímir Putin ha rechazado las acusaciones sobre planes... 12.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-12T14:31+0000

2024-10-12T14:31+0000

2024-10-12T14:53+0000

defensa

polonia

radoslaw sikorski

rusia

eeuu

sm-3

mk 41

misiles

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/16260/37/162603793_0:284:2633:1765_1920x0_80_0_0_0b9219e9dd1f833f315ea7c9b83a732d.jpg

La base estadounidense de defensa antimisiles en Redzikowo, Polonia, está diseñada para destruir no solo misiles iraníes, sino también rusos, admitió el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, en el podcast de Radio Rebeliant.Destacó que Washington cambió el concepto y que la base será inaugurada pronto.La base estadounidense de defensa antimisiles en Redzikowo, situada a 165 kilómetros de la frontera rusa, consta de un radar AN/SPY-1, lanzadores VLS Mk 41 y misiles antibalísticos SM-3 (Standard Missile-3).En mayo, el Pentágono informó sobre la conclusión de un contrato entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la empresa estadounidense de defensa Northrop Grumman por 49 millones de dólares, para crear un sistema integrado de control de combate para la defensa aérea y antimisiles en Polonia. Al mismo tiempo, EEUU informó regularmente que el sistema de defensa antimisiles que se está desplegando en Polonia no está destinado a atacar a Rusia, sino que supuestamente está destinado a proteger de los misiles iraníes.Anteriormente, Vladímir Putin explicó que los países occidentales "tienen miedo de la grande y fuerte Rusia", pero lo hacen a cambio de nada, ya que Rusia "no tiene intenciones agresivas contra estos estados".

https://noticiaslatam.lat/20240920/kremlin-califica-de-absurda-la-idea-de-polonia-de-poner-a-crimea-bajo-mandato-de-la-onu-1157643697.html

polonia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, radoslaw sikorski, rusia, eeuu, sm-3, mk 41, misiles