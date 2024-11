https://noticiaslatam.lat/20241113/mexico-enfrenta-un-problema-por-las-muertes-a-causa-de-accidentes-viales-como-evitarlas-1158956040.html

México enfrenta un problema por las muertes a causa de accidentes viales: ¿cómo evitarlas?

México enfrenta un problema por las muertes a causa de accidentes viales: ¿cómo evitarlas?

Sputnik Mundo

Los accidentes ocurren todo en tiempo en el mundo y, lamentablemente, varios de ellos tienen desenlaces fatales para las personas. En México, los... 13.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-13T01:48+0000

2024-11-13T01:48+0000

2024-11-13T01:48+0000

méxico

seguridad

sociedad

inegi

accidente

jean todt

muerte

💗 salud

sputnik explica

🌎 américa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0b/1158955760_0:290:3093:2030_1920x0_80_0_0_08d75457655ead6c599bb50720e6f546.jpg

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), en 2023 se reportaron 799.869 decesos a lo largo del territorio mexicano, de los cuales 40.275 estuvieron relacionados con accidentes.Este dato se traduce en un incremento de 7,54% respecto a 2022, cuando se contabilizaron 37.450 fallecimientos en esta categoría.Pero eso no es todo: 42,9% de las muertes por accidentes en 2023 ocurrieron en eventos relacionados con el transporte. En este apartado no solo se contabilizan los casos en donde estén involucrados vehículos terrestres; se incluyen aquellos relacionados con el sector aéreo o marítimo.Con el fin de entender la relevancia de este incremento, Sputnik consultó a expertos en la materia para desglosar el panorama de los fallecimientos accidentales en el territorio mexicano.El recuento de los últimos añosDe 2018 a la fecha, han ocurrido 212.798 muertes por accidentes en México, las cuales se desglosan de la siguiente manera:En el caso de 2023, la mayor parte de las víctimas fueron:En una charla con Sputnik, Carlos Ruiz Abad, maestro en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el aumento en los últimos años puede surgir por varias razones."Puede estar relacionado con el aumento de la población o de la matrícula vehicular, por ejemplo (...). Sin embargo, si hacemos una comparación anual de los últimos tiempos, podremos ver que el alza es paulatina", indica.En este tenor, el director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del Inegi, Omar Muro, destaca en una conversación para este medio que el dato de 2020 es menor debido a la pandemia de COVID-19.Los tipos de accidenteMuro expone que, de acuerdo con lo recabado en la EDR 2023, los distintos tipos de accidente que causaron la muerte de miles de mexicanos en el año pasado fueron:En 26,3% de los casos registrados por el instituto mexicano no se especificó el tipo de accidente, debido a que la información no figuró en su acta de defunción.Pero el gran tema pendiente en México, de acuerdo con las métricas, son los fallecimientos relacionados con el transporte. En el 80,7% de ellos, las víctimas fueron hombres y, en su mayoría, tenían entre 15 a 34 años.Asimismo, según las autoridades mexicanas, la mayor parte de esos accidentes ocurrieron los días sábado, domingo y lunes, principalmente a las 00:00 horas."Esto puede estar vinculado a alcoholismo o drogadicción, pero también a condiciones ambientales. Por ejemplo, en el norte del país, el clima tan extremo, tanto en calor como en nevadas, son aspectos que se consideran dentro de los [incidentes], en especial los de tránsito", dice Ruiz Abad.En términos generales, agrega el también docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hay un mayor número de víctimas en los accidentes viales porque suelen estar involucradas las unidades de transporte público, como los autobuses.El costo anual de estos incidentes en México, de acuerdo con lo mostrado por el asesor regional de Derecho Sanitario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ignacio Ibarra, durante la primera reunión Regional Global Alliance of NGOs for Road Safety, es de alrededor de 50.000 millones de dólares.Esto no solo se refleja en el territorio mexicano. De acuerdo con el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, los accidentes de tránsito causan el fallecimiento de 110.000 personas anualmente y dejan heridas a cerca de cinco millones."Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en niños de entre cinco y 14 años y la segunda causa en adultos jóvenes en la región, lo que significa que, además de la tragedia humana que significan estos decesos, los países pierden a muchas personas en sus años más productivos", puntualizó la ONU en un comunicado.¿Qué hacer para evitarlos?Para disminuir el número de fallecimientos por accidentes, al menos en el caso mexicano, es importante que se atiendan las causas que los originan, con el fin de establecer rutas que deriven en estrategias con impacto nacional."Se han acercado organizaciones [no gubernamentales] para que les expliquemos un poco [sobre este tema], por ejemplo, en incidentes relacionados con el fuego. Lo que nosotros hacemos es poner a disposición de toda la sociedad, de los investigadores, de los hacedores de política pública, toda esta información, e invitarlos a que la analicen, sientan, exploten y, con base en ello, delinear estrategias [para algún lineamiento que ayude al país]", comenta Muro, director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del Inegi.De igual manera, Ruiz Abad apuesta por el endurecimiento de lineamientos que ya existen, como el alcoholímetro, los exámenes para obtener la licencia de conducir, así como que los automovilistas cuenten con un permiso y seguro de su unidad, entre otros.Entre las posibles soluciones, encuentra el experto, están los trabajos interdisciplinarios entre las dependencias federales para hacer más campañas para evitar accidentes, especialmente viales.Como sociedad, concluye el docente de la UNAM, se necesita tener mayor conciencia sobre los riesgos, con énfasis al manejar, así como el respeto a los lineamientos de tránsito y la verificación de los automóviles, en el sentido de que no tenga ninguna falla mecánica."Se necesita evitar cualquier tipo de pérdida de vida o un accidente que, si bien puede no ser falta, tiene un impacto en las familias", finaliza Ruiz Abad.

https://noticiaslatam.lat/20241030/explosion-en-fabrica-en-el-centro-de-mexico-deja-al-menos-12-personas-fallecidas-1158651246.html

https://noticiaslatam.lat/20240919/proteccion-civil-en-mexico-sin-certificacion-sin-planes-y-sin-atlas-de-riesgos-1157610391.html

https://noticiaslatam.lat/20241026/hay-24-fallecidos-por-accidente-de-un-autobus-en-el-estado-mexicano-de-zacatecas-1158563214.html

https://noticiaslatam.lat/20240609/al-menos-2-muertos-y-15-heridos-al-colapsar-una-barandilla-en-un-club-nocturno-en-mexico--video-1155345587.html

https://noticiaslatam.lat/20240306/mueren-tres-marinos-mexicanos-tras-desplome-de-un-helicoptero-en-michoacan-video--1148767662.html

https://noticiaslatam.lat/20231006/bus-donde-viajaban-migrantes-vuelca-en-el-sur-de-mexico-y-deja-al-menos-18-muertos-1144482732.html

https://noticiaslatam.lat/20230515/mas-de-una-veintena-de-muertos-por-colision-de-un-trailer-con-una-camioneta-en-mexico--fotos-1139463543.html

méxico

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

méxico, seguridad, sociedad, inegi, accidente, jean todt, muerte, 💗 salud, 🌎 américa