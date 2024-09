https://noticiaslatam.lat/20240919/proteccion-civil-en-mexico-sin-certificacion-sin-planes-y-sin-atlas-de-riesgos-1157610391.html

Protección civil en México: sin certificación, sin planes y sin atlas de riesgos

De acuerdo con los datos, al cierre de 2022, solo 19,6 % del personal de las unidades estatales de protección civil y 25,7 % de las unidades municipales contaron con alguna certificación en la materia; es decir, que comprobaron contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para actuar de manera adecuada ante cualquier evento perturbador o imprevisto.En 11 estados del país latinoamericano, las unidades estatales de protección civil no contaron con personal certificado. En este sentido destacaron Coahuila y San Luis Potosí, donde solo 1 de cada 10 servidores del ámbito municipal estuvieron certificados.En contraste, resalta el estado de Guerrero, que además de tener la mayor cantidad de personal por habitantes, tenía a todo el personal del ámbito estatal certificado. También destaca Michoacán, donde 7 de cada 10 servidores del ámbito estatal y 4 de cada 10 del municipal se encontraban certificados.Desde 2001, el 19 de septiembre –día en que en México se conmemora a las víctimas de los terremotos de 1985 y de 2017–de cada año se considera como el Día Nacional de Protección Civil, con el objetivo de fomentar entre la población la cultura de la autoprotección y el autocuidado para minimizar riesgos antes desastres naturales o aquellos cuya causa puede atribuirse a la actividad humana.Conforme al INEGI, las unidades de protección civil de los gobiernos estatales y municipales contaron con 30.454 personas de las cuales 26.570 (87,2%) laboraban en el ámbito municipal y 3.884 (12,8%), en el estatal.El total de personal de protección civil del ámbito estatal y municipal representó una tasa de 23,4 servidoras y servidores públicos por cada 100.000 habitantes, aunque existen diferencias importantes entre estados, entre las cuales destacaron Guerrero y Chiapas con cerca de 50 elementos por cada 100.000 habitantes, mientras que Baja California y Sinaloa reportaron tasas menores a 10.De acuerdo con el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil (LGPC), las entidades federativas y los municipios deben elaborar y mantener actualizados sus programas de protección civil, los cuales enmarcan las estrategias y políticas a mediano plazo. Además, deben estar alineadas al Programa Nacional de Protección Civil.Sin embargo, al cierre de 2022, solo 22 de los 32 estados de México contaron con un plan o programa de protección civil, y siete estados reportaron que estaban en proceso de integrarlo. En el caso de los gobiernos municipales, 33,9 % reportó tener un plan o programa, 21,2 % reportó que estaba en proceso de elaboración y 42,7 % registró no tener plan o programa de protección civil.En cuanto a los atlas de riesgos —que permiten delimitar y clasificar las zonas de mayor vulnerabilidad—, el 55,2 % de los municipios del país indicaron no contar con este instrumento.Sobresalen los estados de Yucatán, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, donde más de 70% de sus municipios no contaban con el mismo, señaló el INEGI en un comunicado de prensa con motivo del Día Nacional de Protección Civil.Los eventos perturbadores son situaciones de riesgo para la población y su entorno. Son causados por agentes de origen natural o por actividad humana; por ejemplo: huracanes, inundaciones, conglomeración de personas, sismos, entre otros.Según los datos oficiales, durante 2022, las unidades municipales y estatales de protección civil atendieron 344.549 eventos derivados de fenómenos perturbadores, 86,7 % fueron atendidos por las unidades de protección civil municipales y 13,3 %, por sus homólogas estatales.Los eventos perturbadores causados por la actividad humana fueron los más frecuentes, con 6 de cada 10 eventos atendidos. En particular, el tipo de evento más común fue el de accidentes terrestres, que representaron 21,0 % del total municipal y 17,4 % del estatal.Por su parte, los eventos naturales representaron alrededor de 1 de cada 10 eventos en ambos ámbitos de gobierno. El principal tipo de evento para el ámbito municipal fue el de inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, mientras que para el estatal fue el de sismos percibidos

