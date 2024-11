https://noticiaslatam.lat/20241109/lograr-un-cuerpo-sano-y-bello-un-academico-ruso-comparte-recomendaciones-para-conseguirlo-1158903117.html

¿Lograr un cuerpo sano y bello? Un académico ruso comparte recomendaciones para conseguirlo

¿Lograr un cuerpo sano y bello? Un académico ruso comparte recomendaciones para conseguirlo

09.11.2024

"Si imaginamos la pirámide del éxito deportivo, entonces, por supuesto, la nutrición estará en el centro de la misma. Es la creación del trasfondo sin el cual es imposible lograr altos resultados deportivos y, al mismo tiempo, mantener la salud", explica Nikitiuk.Con el tiempo, la ciencia de la nutrición, así como la industria alimentaria, han evolucionado rápidamente, agrega."Ha surgido una categoría de productos que antes no conocíamos. Se trata de los llamados productos nutricionales especializados para la nutrición de deportistas", aclara."Hace unos años, realizamos un estudio que demostró que una dieta personalizada de dos semanas aumentaba el rendimiento deportivo entre un 20 y un 30%, incluso tres meses después de interrumpirla", revela el analista.La nutrición afecta directamente a la fuerza, la resistencia y otras cualidades atléticas, constata."La nutrición puede utilizarse para mejorar la composición y expresión del músculo esquelético, la fuerza, la resistencia y optimizar la rehabilitación tras competición", enfatiza. ¿Cuánto ejercicio necesita el cuerpo?Si una persona lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, necesita introducir el deporte en su vida poco a poco, aconseja Nikitiuk."Hoy en día, la mayoría de la población es menos activa físicamente. Mantenemos conversaciones mientras estamos sentados, aunque sería mejor estar de pie. Utilizamos constantemente el ascensor, aunque sería posible, si no subir andando hasta el quinto piso, al menos bajar las escaleras. Cuando es posible subir en automóvil, utilizamos el transporte", explica.En sus palabras, la mayoría de la población carece de actividad física. Sin embargo, hacer ejercicio 10 minutos al día no es suficiente, destaca el experto. Pero agotarse con carreras diarias tampoco es bueno, añade, al subrayar que los deportes profesionales no son beneficiosos y perjudican gravemente la salud.Y, cargando regularmente el cuerpo con actividad física, hay que esforzarse por no violar las dos leyes básicas de la ciencia de la nutrición:Una persona debe recibir diariamente unas 200 sustancias biológicamente activas, agrega el académico."Y al organismo no le importa por qué vías lleguen hasta él, con alimentos o en cápsulas. Pero deben estar en la dieta regularmente. Son vitaminas, flavonoides, sustancias minerales y diversos microelementos. Por lo tanto, recomendamos incluir en la dieta complejos vitamínicos y minerales. Cuanto más amplia sea la composición de un complejo de este tipo, mejor", indica.Cuando se trata de un ligero aumento de la actividad física, es más importante no cambiar la dieta, sino simplemente seguir las reglas de una nutrición óptima y saludable.Estas son algunas reglas para los que quieren tener un cuerpo fuerte y sano sin hacer mucho deporte:"Si una persona come, por ejemplo, solo manzanas, muy pronto sentirá falta de energía, porque las manzanas tienen fibra, hidratos de carbono, algunas vitaminas, mucho líquido, pero casi nada de proteínas, grasas y muchos otros componentes necesarios para la dieta", advierte Nikitiuk.Actividad física en la vejezEn gerontología, existen una multitud de teorías sobre el envejecimiento. Esto incluye teorías relacionadas con la nutrición, señala el observador."Pero no hay alimentos que puedan prolongar la vida. Cualquier afirmación al respecto es especulación", asegura Nikitiuk.En sus palabras, es importante diseñar inteligentemente una dieta que satisfaga las necesidades de una persona que envejece, especialmente en lo que respecta a la actividad física."Y siempre hay que recordar las dos leyes básicas de la ciencia nutricional y no desviarse de ellas al introducir una mayor actividad física en la vida de una persona que envejece", resume.

