¿Vencer al glioma en el futuro? Científicos rusos estudian vías para acabar con este tipo de cáncer

¿Vencer al glioma en el futuro? Científicos rusos estudian vías para acabar con este tipo de cáncer

Desde hace varios años, la profesora de la Academia de Ciencias de Rusia Galina Pávlova se dedica a desarrollar nuevos métodos de tratamiento del glioma."El glioma tiene cuatro estadios. El primero es relativamente fácil de extirpar, es benigno. El segundo es un poco más problemático. El cuarto estadio es el más agresivo. Una persona tiene una esperanza de vida de 12 a 15 meses", explica.El cuarto estadio del glioma tiene otro nombre, es glioblastoma, aclara la especialista.Por desgracia, en la actualidad existen pocas opciones de tratamiento para el glioma. Se trata de la extirpación quirúrgica, la radioterapia o la quimioterapia."Estos métodos mejoran el estado del paciente, pero no lo curan. Las células tumorales permanecen y empiezan a dividirse, el tumor vuelve a crecer", continúa Pávlova.Al igual que tras la extirpación quirúrgica, hay recidivas porque las células tumorales se arrastran en distintas direcciones y empiezan a formar un nuevo tumor, destaca la profesora. En cuanto a la quimioterapia, Pávlova advierte que es muy dura porque mata tanto las células tumorales como las sanas. La gente suele morir por la quimioterapia en sí, no por el tumor, añade.Pero incluso después de la quimioterapia queda un cierto porcentaje de células madre neurales tumorales que dan lugar a un nuevo tumor, detalla la experta.El hecho es que el tumor está formado por células inmaduras. Solo este tipo de células puede dividirse. En este sentido, Pávlova opina que hay que hacerlas madurar a ellas.Sin embargo, hay un 5% de células madre tumorales agresivas que lo recuperan todo incluso tras el uso de diversos tratamientos."Si las matamos, al cabo de un tiempo todo volverá a la normalidad", aclara. En su opinión, es un proceso muy complejo que requiere la creación de una terapia especial."Y hemos desarrollado un enfoque que puede hacer que no solo se diferencien las células tumorales, sino también las células madre tumorales de glioma", enfatiza. "Con aptámeros y moléculas pequeñas provocamos la muerte de las células por apoptosis, que es muy poco traumática para los humanos porque es un proceso de muerte natural, o las células supervivientes se diferencian a un estado maduro", explica.Esta investigación ayudará a superar el glioma en el futuro, resume Pávlova."Este campo de investigación está demostrando ser universal. Esto es estupendo, porque la medicina personalizada siempre es más difícil de desarrollar, es más cara, no cualquiera puede permitírsela. Y si se trata de un enfoque universal, será mucho más accesible. Esperamos que tenga éxito", concluye.

