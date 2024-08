https://noticiaslatam.lat/20240824/cual-es-la-clave-de-la-salud-cerebral-estos-son-algunos-consejos-para-que-tu-cerebro-no-envejezca-1157039810.html

¿Cuál es la clave de la salud cerebral? Estos son algunos consejos para que tu cerebro no envejezca

Las enfermedades relacionadas con la edad afectan negativamente a las capacidades cognitivas de una persona, postula al portal 'Nauchnaya Rossiya' ('Rusia...

Las estadísticas muestran que la enfermedad de Alzheimer es uno de los problemas clave no solo para la medicina y la ciencia médica, sino también para el desarrollo de la sociedad en cualquier país del mundo, señala Serguéi Ilarioshkin. Según varias estimaciones, hoy en día hay en el mundo unos 35-40 millones de pacientes que padecen las dos enfermedades neurodegenerativas más comunes, Parkinson y Alzheimer, subraya el investigador.En este contexto, el analista destaca que no existen tratamientos farmacológicos para el envejecimiento cerebral. Por lo tanto, agrega que es importante mantener nuestro cerebro activo.El cerebro tiene que mantenerse ocupado todo el tiempo, continúa, al compararlo con un automóvil. "Si compramos un automóvil y lo guardamos en un garaje durante unos años para salvarlo, no hará más que empeorar. Un vehículo tiene que funcionar todo el tiempo, todos los días. Igual que el cerebro tiene que funcionar durante toda la vida", explica Ilarioshkin.Para ejercitarlo con regularidad, es necesario realizar las siguientes actividades:"No es suficiente leer textos primitivos, deben ser ricos, complejos, llenos de experiencias, pensamientos sobre el destino de las personas, sus vicios, sus reflexiones sobre Dios. Los textos deben hacer pensar, ya sea ficción o literatura de divulgación científica", subraya el académico.A partir de los 40 años, una persona debe someterse a un examen médico, para mantener el cerebro joven y sano en presencia de ciertas enfermedades relacionadas con la edad, aconseja el científico."Hay muchos factores de riesgo que deben identificarse y controlarse, por ejemplo, la tensión arterial, el estado del corazón y los órganos internos. Esta será la mejor prevención de las enfermedades cerebrales de las personas mayores", añade.Otro factor crucial que mantiene sana a una persona es un sueño nocturno, sano y suficientemente largo, aclara el investigador. En nuestra vida para un adulto activo es casi inalcanzable dormir más de 7-8 horas, explica Ilarioshkin.De este modo, la salud cognitiva, que no es menos importante que la neurológica o física, reviste una importancia capital. "Es necesario dedicar tiempo a sí mismo y a sus aficiones. Esto previene no solo problemas con la salud cognitiva, sino también una posible depresión. Por tanto, hay que tener un trabajo favorito y un círculo social agradable, lo cual es muy significativo para las personas mayores", resume el académico.

