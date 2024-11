https://noticiaslatam.lat/20241108/moldavia-recibira-prestamos-millonarios--de-canada-y-el-fmi-ante-fuerte-deficit-presupuestario-1158885631.html

Moldavia recibirá préstamos millonarios de Canadá y el FMI ante fuerte déficit presupuestario

Moldavia recibirá préstamos millonarios de Canadá y el FMI ante fuerte déficit presupuestario

Los legisladores moldavos aprueban los préstamos millonarios de Canadá y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de apoyar el presupuesto estatal.

El préstamo se concederá para "financiar las necesidades del presupuesto estatal y ejecutar el programa propuesto por el Banco Mundial 'Las políticas del desarrollo de las operaciones para apoyar el crecimiento y la sostenibilidad de Moldavia'", precisa la nota. En particular, los fondos se usarán para mejorar la resiliencia de los hogares y promover el crecimiento económico sostenible a través de una mayor competencia. Los recursos financieros también contribuirán al apoyo de la resiliencia climática y la transición a las energías verdes.El préstamo se emitirá en dos partes y por un plazo de diez años, incluido un período de gracia de tres años.El Parlamento de Moldavia aprobó también la recepción de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un total de 150 millones de dólares.En particular, a través del Servicio Ampliado del FMI, Moldavia recibirá 94,3 millones de derechos especiales de giro, lo que equivale a más de 125 millones de dólares. El crédito tendrá un plazo de 10 años para su devolución y una tasa de interés variable.Otro préstamo otorgado por el FMI mediante el Servicio de Crédito Ampliado será de aproximadamente 25 millones de dólares, con un plazo también de 10 años y tasas de interés revisables cada dos años.En diciembre de 2021, el FMI aprobó un acuerdo sobre el lanzamiento de un nuevo programa para Moldavia calculado para 40 meses, durante los cuales el país recibirá 590 millones de dólares. En mayo de 2022, el monto total del crédito fue aumentado a 805 millones de dólares. En diciembre de 2023, se aprobó un nuevo programa por unos 175 millones de dólares.Crisis presupuestaria y sanciones antirrusasEn los últimos años, Moldavia enfrenta una grave crisis presupuestaria.Solo en 2024, el Parlamento aprobó un presupuesto con un déficit de casi 1.000 millones de dólares, o el 4,6% del PIB proyectado. Los legisladores tenían previsto cubrir más de la mitad del déficit mediante préstamos externos y un déficit de 135 millones de dólares mediante subvenciones.En agosto del 2024, el Gobierno de Moldavia aprobó un programa presupuestario a mediano plazo para 2025-2027, que supone un déficit presupuestario de más del 3% del PIB anual.La situación se agrava con la negativa de las autoridades actuales a comercializar con Rusia, su mayor importador y exportador de bienes y servicios. A finales de 2023, Chisináu no solo se negó a adquirir el gas ruso, sino que también se unió a las sanciones antirrusas de la UE, lo que provocó en su conjunto un estado de emergencia, debido a una crisis provocada por el desabastecimiento del gas y el drástico aumento de los precios de la energía.

