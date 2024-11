https://noticiaslatam.lat/20241107/la-adhesion-de-brasil-a-la-nueva-ruta-de-la-seda-que-beneficios-podria-conllevar-para-el-pais-1158848527.html

La adhesión de Brasil a la Nueva Ruta de la Seda: ¿qué beneficios podría conllevar para el país?

China es el principal socio comercial de Brasil a nivel mundial desde 2009, cuando superó a EEUU en esta posición. En 2023, las exportaciones brasileñas al país asiático alcanzaron la cifra récord de 104.300 millones de dólares, con un superávit de 51.100 millones de dólares, el mayor de la historia del país, según datos de Comex do Brasil.Con la inminente adhesión a la Nueva Ruta de la Seda, se espera que esta asociación se fortalezca aún más, y se espera que el tema se discuta en las reuniones posteriores a la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, cuando el presidente chino Xi Jinping debe ser recibido por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.En una entrevista con Sputnik, el doctor en estudios estratégicos y experto residente senior de Observa China, Renato Ungaretti, afirma que la entrada de Brasil en la iniciativa de Pekín "siempre fue una prioridad para China", ya que el país es la mayor economía de América del Sur, líder regional y uno de los principales mercados de la región. Además, señala que Brasil "es uno de los últimos países sudamericanos que aún no se ha sumado a la Nueva Ruta de la Seda", junto a Colombia y Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con China y reconoce a Taiwán como Estado.El profesor de Economía Política Internacional de la Universidad del estado de Sao Paulo (Unesp), campus de Marília, Marcos Cordeiro Pires, dijo a Sputnik que el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda forma parte de la estrategia internacional de China, "que incluye las iniciativas de Desarrollo Global, Seguridad Global y Civilización Global".En este contexto, señala que la Nueva Ruta de la Seda es más que "una iniciativa económica y un medio para impulsar el desarrollo de los países del sur global", y hay razones de peso para que Pekín busque la adhesión de Brasilia."Brasil no solo es un actor importante en el mundo en desarrollo, sino también en grandes debates internacionales como la paz, el medioambiente, la transición energética y la industrialización sostenible. Brasil tiene un mercado de 215 millones de habitantes, una gran extensión territorial, un gran suministro de minerales críticos, agua, irradiación solar, etc. Por todo ello, la adhesión de Brasil en la iniciativa de la Franja y la Ruta sería un factor importante para reforzar el papel de los países del sur global", manifiesta Pires.¿La adhesión a la iniciativa podría provocar represalias por parte de Occidente?La inminente adhesión, sin embargo, tiene en alerta a Estados Unidos. Una muestra de este malestar fueron las recientes declaraciones de la representante de Comercio de EEUU, Katherine Tai, en un evento de Bloomberg organizado en Sao Paulo, en las que sugería que Brasil debería ser cauteloso a la hora de unirse a la iniciativa.Respecto a esta desconfianza de Washington, Pires afirma que "el único consenso que existe hoy en EEUU es la contención de China, especialmente en América Latina, una región en la que Washington ha ejercido la hegemonía durante más de 100 años".Ungaretti señala que el malestar se enmarca en la intensificación de las disputas comerciales, tecnológicas y sistémicas entre China y EEUU, un proceso que se viene dando al menos desde la primera Administración de Donald Trump (2017-2021), se profundizó durante la pandemia y continuó durante la gestión de Joe Biden.Asegura que EEUU ha estado tratando de establecer iniciativas para contrarrestar la Nueva Ruta de la Seda y que, debido a que tiene una proyección estratégica en América Latina, "teme que la región se incorpore cada vez más a la órbita de influencia de China"."Un proceso [de incorporación] que en realidad se está produciendo principalmente en las esferas comercial, financiera y de inversiones, pero que también se está extendiendo a componentes políticos más importantes", afirma.Actualmente, Brasil se balancea entre el sur global y Occidente, y no desdeña las asociaciones estratégicas con ambas partes. Preguntado sobre si la posible adhesión a la Nueva Ruta de la Seda, en medio de los recelos de Estados Unidos, podría alterar este equilibrio, Ungaretti indica que la medida se llevaría a cabo en el marco de un "no alineamiento activo", pero señala que, aunque no tiene el potencial de alterar las relaciones del país con ninguna de las partes, la forma en que se recibiría la adhesión, especialmente por parte de Estados Unidos, "podría quizás poner en peligro el papel de mediador en el que Brasil intenta situarse en algunas ocasiones, en algunos acontecimientos internacionales importantes".Pires, por su parte, descarta la posibilidad de un desequilibrio en las relaciones de Brasil con el sur global y Occidente, y recuerda que "más de cien países se han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, incluida Europa"."Como dijo el economista Paulo Nogueira Batista Jr., Brasil es demasiado grande para estar en el patio trasero de ningún país. Pero eso no significa que Estados Unidos no se queje. Creo que la adhesión a esta iniciativa es más problemática dentro de la estructura del Estado brasileño, ya que muchos funcionarios temen disgustar a la élite de Washington", destaca.¿Qué sectores se beneficiarían más de sumarse a la iniciativa?Pires afirma que si hubiera que elegir un área prioritaria para las inversiones resultantes de la adhesión a la Nueva Ruta de la Seda, serían las relacionadas con el Nuevo PAC (Programa de Aceleración del Nuevo Crecimiento).Ungaretti también destaca la inversión en infraestructuras, que señala como una laguna histórica tradicional que "limita y frena el desarrollo brasileño desde varias perspectivas"."Inversiones en infraestructuras de transporte, carreteras, ferrocarriles y puertos. China también podría hacer una contribución significativa a la transición energética, invirtiendo en centrales solares, centrales eólicas, sistemas de transmisión modernos que doten a los sistemas energéticos de mayor fiabilidad y resiliencia, permitiendo una mayor incorporación de fuentes intermitentes como la eólica y la solar", detalla.También añade que Brasil podría negociar "programas de cooperación técnica para transferir tecnología en tecnologías de bajo carbono, en las que China es actualmente líder mundial en varios segmentos".

