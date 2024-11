https://noticiaslatam.lat/20241107/efecto-trump-kiev-suaviza-su-postura-ante-los-planes-de-brasil-y-china-para-resolver-el-conflicto-1158847887.html

¿Efecto Trump?: Kiev suaviza su postura ante los planes de Brasil y China para resolver el conflicto

¿Efecto Trump?: Kiev suaviza su postura ante los planes de Brasil y China para resolver el conflicto

La postura de Ucrania en cuanto a los planes de Brasil y China para poner fin al conflicto vio un drástico cambio. Ahora, Kiev incluso está intentando combinar... 07.11.2024, Sputnik Mundo

El medio subraya que en los últimos meses se han mantenido conversaciones "delicadas y multilaterales" para resolver la crisis en Ucrania mediante negociaciones. Sin embargo, aún se desconoce cómo podría influir en este proceso la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, aseguró que China, Brasil y otros países del sur global planean crear una plataforma abierta llamada 'Amigos de la Paz' para resolver la crisis ucraniana.A finales de septiembre, tras la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ministros y representantes de varios países se reunieron para debatir la propuesta. Tras la reunión, Argelia, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Egipto, Indonesia, Kazajistán, Kenia, México, Sudáfrica, Turquía y Zambia publicaron un comunicado conjunto. Francia, Suiza y Hungría también participaron en los debates.Plan de Brasil y China para la paz en UcraniaEn mayo, China y Brasil publicaron conjuntamente un consenso de seis puntos para la resolución política de la crisis ucraniana, que recibió valoraciones positivas de más de 100 países. El documento propone que todas las partes implicadas sigan tres principios para la desescalada: no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y evitar las provocaciones.En segundo lugar, el documento subraya que el diálogo y las negociaciones son la única solución viable a la crisis ucraniana. La propuesta también aboga por aumentar la ayuda humanitaria a las regiones afectadas y proteger a los civiles y las infraestructuras no militares. China y Brasil también apoyan el intercambio de prisioneros entre las partes en conflicto.El cuarto punto hace hincapié en la prohibición del uso de armas de destrucción masiva y en la necesidad de evitar una crisis nuclear. En el quinto punto, China y Brasil se oponen a los ataques contra centrales nucleares y otras instalaciones atómicas civiles. Por último, el documento pide que el mundo no se divida en bloques políticos o económicos cerrados.El impacto de la elección de Trump como nuevo presidente de EEUUCabe señalar, que The New York Times publicó este artículo justo cuando si dieron a conocerse los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en el país norteamericano, según los cuales Donald Trump salía victorioso. Este último ya expresó en múltiples ocasiones, junto con sus aliados políticos más prójimos, una postura de escepticismo en relación con el conflicto ucraniano y su financiación por parte de Washington. De hecho, aseguró que presionaría a Kiev para que este acceda a una solución política del conflicto, lo cual inevitablemente acarrea compromisos que habrá que tomar.

