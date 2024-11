https://noticiaslatam.lat/20241106/protestas-y-disturbios-violentos-que-tan-probable-es-la-violencia-electoral-en-eeuu-1158806482.html

Protestas y disturbios violentos: ¿qué tan probable es la violencia electoral en EEUU?

2024-11-06T04:41+0000

2024-11-06T04:41+0000

2024-11-06T04:41+0000

internacional

donald trump

eeuu

política

seguridad

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

kamala harris

El diario británico The Economist advirtió que los episodios de violencia sí son probables, pero consideró "exagerado" que haya una guerra civil o una violencia generalizada como han proyectado algunos analistas.Después de una campaña en la que uno de los candidatos, Donald Trump, sufrió un atentado, algunas urnas fueron quemadas y se registraron agresiones aisladas con motivos políticos en distintos puntos del país. La revista europea subrayó que dos tercios de los estadounidenses creen que habrá violencia después de los comicios.“No soy un vendedor de pánico”, dijo a The Economist el sheriff Tom Dart, del condado de Cook, en el estado de Illinois. "Simplemente me baso en datos irrefutables... que dicen que nunca ha habido más gente que diga que la violencia política está bien". De acuerdo con el medio, Dart es uno de los más destacados de los 200 agentes de policía que han recibido información de Robert Pape, académico de la Universidad de Chicago, que estudia la violencia política.Pape ha realizado encuestas entre los votantes, tanto a distancia como en persona en los mítines. Basándose en estas pruebas, es franco: “Nos adentramos en una temporada de violencia política”, señaló el académico a The Economist.Según la revista, hay otros datos que muestran que minorías significativas (una quinta parte de los estadounidenses) dicen que apoyan el uso de la violencia para restaurar a Donald Trump en la presidencia, o bien, para evitar que la tome.Para el doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es más posible que se den brotes de violencia aislados y no una violencia generalizada por la solidez de las instituciones estadounidenses.Para este académico, independientemente de la violencia postelectoral, una posible denuncia de fraude manchará las elecciones en el país norteamericano.“El hecho de que un candidato insista (en un fraude), con alta credibilidad de la población, sí podría desatar algunos brotes de violencia”, advierte el analista.

https://noticiaslatam.lat/20241105/las-elecciones-presidenciales-en-eeuu-minuto-a-minuto-1158795225.html

